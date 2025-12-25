Social

Femeie incendiată, la spital cu arsuri grave. Concubinul, dus la audieri

Femeie incendiată, la spital cu arsuri grave. Concubinul, dus la audieri
Un incident grav a avut loc la o fermă din localitatea Necopoi, județul Satu Mare, unde o femeie în vârstă de 45 de ani a suferit arsuri pe corp în urma unui incendiu izbucnit în locuința în care locuia împreună cu concubinul său.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incendiul a fost provocat de bărbatul cu care femeia conviețuia, în urma unui conflict spontan. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Conflictul dintre cei doi și izbucnirea incendiului

Conform datelor furnizate de polițiști, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din județul Caraș-Severin, lucra ca cioban la ferma din Necopoi.

Marți, între acesta și concubina sa, o femeie de 45 de ani din județul Bihor, a izbucnit un conflict spontan. În acest context, bărbatul a incendiat locuința în care se aflau. Ulterior, focul s-a extins, iar bărbatul a părăsit imobilul.

Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise
Informațiile au fost confirmate de surse oficiale, fiind relatate inițial de Mediafax. Femeia se afla în locuință în momentul producerii incendiului și a suferit arsuri, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor medicale.

Starea victimei și intervenția autorităților

Femeia rănită a fost transportată de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incendiului.

Autoritățile au demarat cercetări pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs fapta și pentru a stabili eventualele responsabilități penale.

Depistarea și audierea bărbatului

Bărbatul suspect a fost depistat miercuri dimineață de o patrulă a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în localitatea Poiana Codrului. Acesta a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru continuarea cercetărilor.

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

Poliția Satu Mare a precizat că informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă fugă a bărbatului pe un cal nu se confirmă.

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta a părăsit locul faptei pedestru, deplasându-se într-o direcție necunoscută”, au transmis reprezentanții instituției.

Clarificări privind apelurile la 112

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a dezmințit informațiile potrivit cărora femeia ar fi apelat în repetate rânduri numărul de urgență 112 în seara incidentului. Potrivit autorităților, „aceasta nu a apelat niciodată apelul unic de urgență pentru a sesiza acest incident”.

Singurul apel efectuat în seara respectivă a fost realizat de un alt bărbat care lucra la ferma respectivă. De asemenea, poliția a precizat că femeia a apelat 112 o singură dată anterior, la data de 14 octombrie, reclamând faptul că bărbatul refuza să îi înmâneze actele personale.

În urma intervenției polițiștilor, documentele i-au fost restituite, fără a fi constatate alte fapte de natură penală sau contravențională.

Reprezentanții IPJ Satu Mare au mai transmis:

„Femeia nu a depus vreo sesizare (…) din care să reiasă că aceasta a fost victima unei infracțiuni de violență în familie și nici nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție”.

Contextul relației dintre cei doi

Potrivit poliției, bărbatul a apelat la rândul său numărul de urgență 112 la data de 8 septembrie, reclamând neînțelegeri cu concubina sa.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că între cei doi existau conflicte generate de situația financiară, fiind completat formularul de evaluare a riscului, fără a fi identificat un risc iminent la acel moment.

Cercetările în acest caz sunt în curs, urmând ca autoritățile să stabilească toate aspectele legale.

 

Proiecte speciale