Femeie prinsă într-o fântână adâncă de 15 metri. Salvarea a venit din comunitate

O femeie din satul Banca, județul Vaslui, a rămas blocată într-o fântână cu diametrul de aproximativ 80 de centimetri și adâncimea de 15 metri, după ce a căzut joi dimineață, 25 decembrie 2025.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, iar victima a fost extrasă de cetățeni înainte ca echipajele specializate să ajungă la fața locului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, apelul referitor la persoana blocată în fântână a fost înregistrat joi.

În comunicatul oficial al instituției este precizat:

„Persoană ( femeie ) căzută într-o fântână ( caracteristici fântână: confecţionată din tuburi cu diametru ce cca 80 cm, cu adâncimea de aproximativ 15 metri).”

Conform aceleiași surse, femeia era conștientă și comunica, iar aceasta nu a ajuns în apă, rămânând blocată în interiorul fântânii.

La locul incidentului au fost trimise inițial echipaje ale ISU și o ambulanță. De asemenea, a fost alertat și echipajul de alpiniști de la Detașamentul Vaslui, pregătit pentru intervenții la adâncimi mari sau în spații dificile.

Însă, înainte de sosirea alpiniștilor, femeia a fost extrasă din fântână de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Banca, cu sprijinul cetățenilor din zonă. După acest moment, celelalte forțe de intervenție au fost trimise înapoi la bază.

În continuare, spre locul intervenției s-a deplasat doar ambulanța Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

După extragerea din fântână, femeia a fost găsită conștientă și predată echipajului medical care se deplasa spre fața locului.

Până în momentul publicării informațiilor oficiale, nu au fost raportate detalii suplimentare privind starea sa de sănătate sau necesitatea transportului la spital.

Reprezentanții ISU Vaslui au transmis datele inițiale ale evenimentului printr-un comunicat de presă, informând publicul despre caracteristicile fântânii și starea femeii în momentul intervenției. În comunicatul citat se menționează:

„Femeia era conștientă și comunica. Ea nu a căzut în apă, fiind blocată în interior.”

Acest tip de intervenție evidențiază cooperarea între autoritățile care răspund apelurilor de urgență și serviciile voluntare locale, precum și rolul comunității în sprijinirea operațiunilor de salvare, în situații care implică riscuri semnificative.