Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor

În Gorj există o legendă rar povestită despre o fântână veche, numită de localnici „Fântâna Ursitoarelor”, unde tinerele veneau în noaptea de Sânziene pentru a afla cu cine se vor căsători. O tradiție păstrată azi doar de câteva familii.

În zona subcarpatică a Gorjului, între satele vechi de pe valea Tismanei și cele din apropierea Cheilor Sohodolului, circulă de peste o sută de ani o legendă puțin cunoscută: povestea unei fântâni despre care bătrânii spun că „arată viitorul”.

Nu este menționată în monografii oficiale și nu apare în manualele de folclor, dar este transmisă încă pe cale orală, în special în familiile care au moștenit ritualul. Fântâna este menționată sub numele „Fântâna Ursitoarelor” și, potrivit tradiției, era vizitată exclusiv de fete nemăritate în noaptea de Sânziene, în speranța că vor vedea în oglinda apei „umbra celui sortit”.

Localnicii care încă vorbesc despre ritual spun că fântâna nu este una obișnuită. Legenda afirmă că la marginea pădurii, acolo unde lumina lunii cade direct peste luciul apei, apa funcționa ca o oglindă „curată”, capabilă să redea chipul cuiva înainte ca destinul să se împlinească în realitate.

Conform poveștilor păstrate în sat, fântâna nu putea fi folosită decât în noaptea de Sânziene, moment despre care tradiția românească spune că „cerurile se deschid”. Pentru a vedea viitorul, tinerele respectau un ritual strict. Nu aveau voie să vină însoțite, nu puteau vorbi pe drum și trebuiau să poarte la brâu flori de sânziene culese în aceeași zi. Se spunea că florile „deschid căile ursitelor”, iar apa oglinzii își schimbă luciul doar în acea noapte.

Ritualul era simplu, dar încărcat de semnificație. Fata îngenunchea lângă marginea fântânii, acoperea jumătate din apă cu o cunună de sânziene și privea în cealaltă jumătate. Dacă vedea o umbră masculină sau un contur, se interpreta că acel chip aparține viitorului soț. Dacă apa rămânea „neclintită”, fata trebuia să revină un an mai târziu.

Localnicii povestesc și astăzi că fântâna „nu mințea”, dar că nu toate chipurile apăreau limpede. Uneori apărea doar o siluetă. Alteori, se conturau trăsături confuze, pe care fetele încercau să le descifreze în lunile următoare.

Zona Gorjului este bogată în ritualuri care combină credințe precreștine cu tradiții creștine. Multe dintre aceste practici au legătură cu apa, simbol considerat purificator și revelator în mitologia românească. În vatra satelor dintre Tismana, Peștișani și Sohodol, fântânile au fost mult timp considerate granițe între „lumea vizibilă” și „lumea spiritelelor”, iar noaptea de Sânziene era momentul în care această graniță se subția.

Fântâna Ursitoarelor este menționată și în câteva însemnări locale, notate de folcloriști în anii ’60, dar fără localizare exactă, deoarece satul a considerat mereu că locul trebuie protejat. Un bătrân intervievat într-o cercetare etnografică din anii ’80 afirma că „fântâna n-a fost niciodată a oamenilor, ci a ursitoarelor care trec pe acolo în Sânziene”.

Rigoarea acestor credințe arată că fântâna era percepută ca un spațiu ritualic, nu ca un obiect domestic. Unele femei în vârstă povestesc că mamele și bunicile lor nu permiteau fetei casei să meargă acolo „nepregătită”, iar vizita era secretizată, tocmai pentru a păstra puterea ritualului.

Un element unic al acestei legende este caracterul ei restrâns. Nu era un ritual al satului, ci al anumitor familii, care îl transmiteau din mamă în fiică. De aceea, foarte puțini oameni cunosc astăzi povestea completă. În unele sate, bătrânii spun că fântâna există încă, dar nu mai este folosită. În altele, se afirmă că locul ar fi fost înghițit de pădure sau de un izvor nou format.

Tot ei vorbesc despre „umbrele” văzute în apă ca despre proiecții ale destinului, nu ca despre apariții supranaturale. Nu era o viziune mistică, ci o formă de divinație tradițională, apropiată de „ghicitul în apă” întâlnit în folclorul balcanic.

O mărturie adesea repetată în sat spune că, acum aproximativ 80 de ani, o tânără ar fi văzut în apă chipul unui flăcău pe care nu îl cunoștea. Un an mai târziu, acesta a sosit în sat ca muncitor sezonier și cei doi s-au căsătorit. Pentru comunitate, această poveste a întărit ideea că fântâna „arată adevărul”.

Pentru generațiile actuale, ritualul nu mai are funcția de divinație, ci pe aceea de simbol cultural. În satele din Gorj în care legenda încă circulă, Fântâna Ursitoarelor este privită ca o moștenire spirituală: un fragment din felul în care comunitățile de altădată vedeau destinul, legătura cu natura și puterea nopții de Sânziene.

Etnografii spun că astfel de povești arată modul în care trecutul rural românesc transforma mediul natural într-un partener simbolic al omului. În lipsa altor mijloace, fântâna devenea o oglindă a neliniștilor, a speranțelor și a ritualurilor sociale de trecere.

Astăzi, legenda rămâne una dintre cele mai discrete și neexplorate tradiții din Oltenia. Este o poveste care nu are faimă națională, dar care păstrează intactă o atmosferă arhaică – o punte între oameni, apă și destin.