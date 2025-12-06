Un brad, furat de Sfântul Nicolae dintr-un cimitir din județul Gorj

Un brad de doi metri a fost furat de Sfântul Nicolae din Cimitirul Roșiuța, din județul Gorj. Enoriașii au observat lipsa bradului în această dimineață, când au venit să aprindă lumânări și l-au anunțat pe preotul Ion Fotescu. Preotul a chemat Poliția Motru, însă zona cimitirului nu este acoperită de camere de supraveghere, potrivit gorjonline.ro.

La intrarea în Cimitirul Roșiuța se aflau, până aseară, doi brazi plantați în urmă cu aproximativ 15 ani de preotul parohiei. Ion Fotescu spune că a plantat atunci patru arbori, însă doar doi s-au prins. O enoriașă care venea des la cimitir i-a udat constant, iar pomii au crescut. Preotul afirmă că nu s-a gândit că unul dintre brazi ar putea fi luat de cineva pentru pomul de Crăciun.

Bradul era încă prezent aseară, în jurul orelor 20.30-21.00, când mai multe femei au venit la cimitir la tămâiat. Dimineață, oamenii au observat că dispăruse, fiind tăiat cu un topor de la nivelul solului.

Preotul le-a spus enoriașilor despre furtul bradului chiar în momentul în care au ajuns la biserică.

„Au furat, în noaptea de Sfântul Nicolae, bradul din cimitir. Să le fie de bine, că doar așa știu unii să se bucure de sărbători-luând ce nu le aparține și uitând că unele lucruri nu se fură, se respectă. Oamenii buni… l-au furat. Păcat doar că nu ei l-au pus acolo, din suflet, cum a fost pus. Așa am ajuns: mai ușor ne întindem mâna spre ce e al altuia decât spre o lumânare sau o rugăciune”, a spus acesta.

Un enoriaș a afirmat că nu înțelege cum cineva poate, în noaptea de Sfântul Nicolae, când oamenii obișnuiesc să dăruiască, să intre în curtea bisericii și să fure bradul.

„Cât de mic la minte și la inimă să poți fi, ca în noaptea de Sfântul Nicolae, adică în noaptea în care toți oamenii dăruiesc cu bucurie, tu să mergi în curtea bisericii din sat și să furi bradul ca să-l pui în casă, unde să rămână pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Cum să te poți bucura de acel brad, când știi că e furat și nu de oriunde, ci chiar din curtea Sfintei Biserici? Să admitem că n-ai avut bani!”, a spus acesta.