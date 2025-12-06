Crăciun la poalele Tâmpei. Tradiție, oameni și un oraș care prinde viață. Exclusiv

Oraşul respiră deja altfel: aerul rece aduce cu el miros de scorţişoară, gogoşi şi lemn de brad. Străzile centrale se pregătesc să primească vizitatori, iar clădirile istorice dau startul unui sezon de sărbătoare. În 2025, Târgul de Crăciun din Brașov reinventează centrul vechi şi promite o iarnă bogată: nu doar în decoraţiuni, dar şi în evenimente, tradiţie, întâlniri şi surprize pentru toate vârstele.

Evenimentul porneşte în data de 30 noiembrie 2025, când iluminatul festiv va fi aprins la ora 18:00, moment în care se deschide oficial târgul. Cele trei zone amenajate pentru târg sunt Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan şi zona „Rectorat” (aproape de Livada Poștei / zona facultăților), spaţii care vor fi animate pe tot parcursul iernii. Iar târgul va rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026. Vor fi deschise peste 50 de căsuţe care oferă produse locale, meşteşugăreşti, artizanale, mâncare de sezon: dulciuri, vin fiert, specialităţi regionale, dar şi decoraţiuni de Crăciun, suveniruri sau idei de cadouri.

Vedeta sezonului va fi ca în fiecare an bradul uriaș care aduce cu totul spiritul Sărbătorilor. Acesta, negreșit, va fi montat în Piața Sfatului, însă, provine din Poiana Brașov, zonă de unde orașul își selectează frecvent pomul festiv. Are 31 de metri înălțime, ceea ce îl face cel mai înalt brad natural de Crăciun din România în 2025. La acest moment se află pe poziții, în centrul istoric al Brașovului așteptând evenimentul de deschidere, și este împodobit cu aproximativ 200.000 de beculețe și 5.000 de globuri, devenind elementul central al iluminatului festiv.

Aprinderea oficială a luminilor are loc pe 30 noiembrie 2025, odată cu deschiderea târgului de Crăciun.

În tot orașul sunt instalate peste 1,3 milioane de luminițe, astfel încât bradul devine piesa principală într-o rețea largă de iluminat festiv. Tăierea, transportul și montarea pomului au o valoare totală de aproximativ 59.787 lei (fără TVA), potrivit documentelor municipale.

Acesta este un punct central al conceptului „Brașov, oraș din poveste", campanie sezonieră a municipalității.

Programul cotidian prevede deschiderea târgului luni–vineri între 14:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 22:00. În noaptea de Revelion zona de gastronomie va avea program extins.

Printre momentele oficiale: pe 30 noiembrie, deschiderea târgului va fi marcată de un concert al trupei locale Fly Project și un show de lasere, care se anunţă ca un început festiv pentru iarna brașoveană.

Pentru copii şi familii, între 17–23 decembrie 2025, va fi prezent Moș Crăciun în Piața Sfatului — prilej cu ateliere, dar şi momente de colinde și surprze.

Pe tot parcursul lunii decembrie, calendarul „Brașov, oraș din poveste” include: spectacole de teatru pentru copii, colinde, concerte de muzică simfonică sau de cor, transmisiuni live ale unor concerte (de exemplu de la Opera Brașov sau Filarmonica Brașov) difuzate în Piața Sfatului, pentru a oferi experienţe variate atât turiştilor, cât şi localnicilor.

Pentru brașoveni și oaspeți, Târgul din 2025 vine cu promisiunea unei ierni rupte dinn basme: lumini, personaje din povești, meşteşuguri, colinde, zăpadă, dar, mai ales, comuniune. Străzile, pieţele, clădirile istorice, toate capătă un ritm nou.

În Brașov, iarna nu este doar decor. E o stare care se simte în pașii oamenilor și în felul în care orașul se strânge în jurul centrului vechi. Străzile capătă o lentoare aparte, de parcă fiecare colț ar avea răbdare să fie privit. Copiii își turtesc palmele pe geamurile căsuțelor din târg, adulții caută cadouri simple, iar vizitatorii stau la cozi scurte pentru un pahar de vin fiert, doar cât să-și liniștească mâinile reci.

Când coboară seara, lumina caldă a bradului se vede din aproape orice punct al pieței. Oamenii se opresc instinctiv, își ridică privirea și rămân câteva secunde fără grabă. În jur, mirosul de mere coapte și scorțișoară se amestecă cu zumzetul pieței, iar muzica de sezon plutește peste tot, fie că vine de la un cor local, fie de la scena instalată pentru concertele lunii decembrie. Nu e un spectacol grandios, ci unul așezat: orașul nu își impune nimic, doar își arată ritmul iernii.