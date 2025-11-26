Secta care a transformat ingineri și medici în fanatici. Mulți membri au sfârșit spânzurați

Secta care a stat în spatele unui atac de proporții care a îngrozit Japonia și lumea întreagă. În ziua 20 martie a anului 1995, membrii Aum, un grup fanatic religios au eliberat gaz sarin în cinci trenuri de metrou din Tokyo, ucigând 14 persoane și intoxicând în jur de 6.000.

Agentul neurotoxic a fost împrăștiat în cinci vagoane de metrou, la oră de vârf, de dimineață, conform instrucțiunilor lui Asahara, provocând haos în stații. Kasumigasaki, una dintre cele mai afectate, este situată într-un cartier în care se află numeroase ministere și alte instituții guvernamentale.

Mulți supraviețuitori suferă și în ziua de azi de sindromul de stres posttraumatic, precum și de deteriorarea stării de sănătate pe măsură ce îmbătrânesc. Și de-a lungul timpului au solicitat guvernului să continue să le acorde sprijinul necesar.

Liderul grupului, Shoko Asahara, cu părul mare, zburlit, aproape orb, a reușit să-și convingă adepții că Armaghedonul e aproape de împlinire. Iar un sacrificiu public este un act altruist, prin care pot fi salvate sufletele ignoranților.

Tinerii nemulțumiți din Japonia, inclusiv medici și ingineri care ulterior au contribuit la fabricarea toxinelor folosite la atac, și-au găsit alinare în doctrinele lui Asahara.

La 23 de ani de la sângerosul atac de la metrou, 12 membri ai sectei, inclusiv Aum, au fost executați de autoritățile japoneze. Modalitatea: spânzurare.

Doctrinele lui Asahara legitimau crima și, pe lângă atacul din metroul din Tokyo, membrii cultului deveniseră cunoscuți prin violență. Ei au pulverizat gaz sarin în Matsumoto, prefectura Nagano, în iunie 1994, ucigând opt locuitori. Atacul era destinat judecătorilor, înainte ca aceștia să se pronunțe într-un caz privind achiziționarea unui teren de către cultul religios.

Cu cîțiva ani înainte mai existase un semnal de alarmă. În noiembrie 1989, membrii sectei l-au ucis pe avocatul Tsutsumi Sakamoto, care ajuta oamenii să se desprindă de sectă. Victime au căzut și soția și fiul cel mic al cuplului, conform english.kyodonews.net.