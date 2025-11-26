Afacerea ruinată a lui Gigi Becali, blocată chiar și cu ajutor american

Gigi Becali încearcă de ani de zile să vândă Uzina Mecanică de la Drăgășani unei companii americane, însă tranzacția de aproximativ 13 milioane de euro este blocată din cauza lipsei unor avize și a cerințelor suplimentare impuse de autorități.

Fabrica, construită între 1980 și 1984 și care a aparținut Romarm, și-a întrerupt activitatea în 1996. În 2004, Gigi Becali a preluat pachetul majoritar de acțiuni, împreună cu Asociația Salariaților. La momentul achiziției, valoarea tranzacției a inclus atât prețul acțiunilor, cât și investițiile planificate pe următorii cinci ani și datoriile preluate, în valoare de 24 miliarde de lei.

În prezent, Becali deține 95% din acțiuni, restul fiind împărțit între Asociația Salariaților (3,769%), Ministerul Economiei (0,395%) și Hristu Becali (0,0005%). Uzina Mecanică Drăgășani, specializată în producția de muniție pentru arme de calibru mic, nu mai are angajați și a înregistrat pierderi anuale constante din 2008, iar în 2023 acestea au depășit 1 milion de lei.

Compania Romanian Allied International Defense SRL, controlată majoritar de Douglas Charles Anderson (77%), vrea să preia toate acțiunile deținute de Becali. Anderson are experiență militară în Marina SUA și în consultanță financiară și a fost implicat în proiecte internaționale care au presupus acces la informații clasificate.

Becali declara că tranzacția este împiedicată de birocrația autorităților și de cerințele suplimentare pentru investitori: „Vând eu o fabrică, între doi privați. Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? Este o fabrică fără nimic în ea. Ei vor să facă armament. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte. Este un contract între mine și un privat. Cum să pui condiții dacă nu e a ta?”

Patronul FCSB mai spunea că investitorii trebuie să plătească 10.000 de euro ca să fie verificați: „Guvernul are o comisie care verifică investitorii străini. Eu străin vreau să investesc în România și ei cer 10.000 de euro, după care vor să mai pună și condiții. M-am gândit să-i dau în judecată. Vor și ei să se dea șmecheri.”

Când a preluat fabrica, Gigi Becali a declarat că intenționează să-i schimbe profilul, fără să precizeze exact obiectul de activitate: „Eu nu fac armament. O s-o reprofilez pe altceva, pentru că n-am dat un euro pe ea, ca alții pe alte societăți, și nu poate să-mi impună cineva ce să fac cu ea. Este proprietatea mea.”