Scandal de influență la ROMARM. Ministrul Miruță, acuzat că vrea să-și instaleze oamenii în posturi strategice

Criză fără precedent în industria națională de apărare: între Ministerul Economiei și Compania Națională ROMARM S.A. a izbucnit un conflict de proporții, după ce ministrul Radu Miruță a contestat procedurile de numire a conducerii companiei. În timp ce România se află în pline negocieri strategice cu parteneri internaționali, ROMARM acuză atacuri politice și avertizează că instabilitatea publică riscă să afecteze imaginea industriei de apărare.

Într-un comunicat transmis miercuri, compania ROMARM S.A., principalul pilon al industriei românești de apărare, a reacționat ferm, subliniind că toate procedurile de selecție pentru directorul general, directorul economic și membrii Consiliului de Administrație au fost realizate cu respectarea deplină a legii.

„Toate procedurile de selecție privind Directorul General, Directorul Economic și membrii Consiliului de Administrație au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare, în spiritul OUG nr. 109/2011 și al Directivelor Europene privind guvernanța corporativă.”

Reprezentanții companiei explică faptul că procesul de recrutare a fost derulat prin intermediul unor companii private specializate în selecția de management profesionist. A fost constituit un joint venture între o firmă cu experiență în guvernanță corporativă și o alta care a realizat peste 800 de recrutări de succes la nivel de top management, ambele recunoscute internațional pentru selecția directoratului.

Recrutarea membrilor Consiliului de Administrație a fost făcută separat, de o firmă cu experiență vastă în domeniu, tocmai pentru a garanta independența, obiectivitatea și transparența deciziei.

ROMARM atrage atenția că, în prezent, compania se află în plin proces de negociere cu parteneri internaționali de prestigiu, pentru consolidarea capacităților de producție și dezvoltarea de parteneriate strategice care pot contribui direct la modernizarea și competitivitatea industriei naționale de apărare.

Compania respinge ferm interferența politică în activitatea sa: „ROMARM înțelege valențele declarațiilor politice, însă acest lucru nu ar trebui să interfereze cu obiectivele industriei de apărare și nici cu campania de modernizare și dezvoltare a companiei.”

De asemenea, ROMARM transmite că este dispusă să ofere transparență totală în ceea ce privește documentele și procedurile legale: „ROMARM are întreaga deschidere de a prezenta instituțiilor publice, presei și publicului toate procedurile și documentele aferente proceselor de numire, în limitele legii și ale confidențialității impuse de parteneriatele internaționale. Orice persoană interesată poate solicita acces la aceste informații.”

Conducerea companiei avertizează că declarațiile și intervențiile mediatice pot avea consecințe directe asupra negocierilor în derulare.

„Intervențiile mediatice nefondate sau tendențioase, care aduc atingere imaginii companiilor din cadrul grupului ROMARM, pot avea consecințe directe asupra negocierilor în curs. Astfel de acțiuni destabilizează procesele de colaborare, pot altera echilibrul negocierilor internaționale și slăbesc poziția strategică a companiei și a industriei naționale de apărare.”

Compania subliniază că atacurile repetate la adresa conducerii pot produce pierderi economice și reputaționale greu de cuantificat, într-o perioadă în care sectorul are nevoie de stabilitate și de sprijin instituțional, nu de scandaluri publice.

În același comunicat, ROMARM precizează că Consiliul de Administrație lucrează intens la dezvoltarea unor parteneriate strategice cu actori internaționali de prim rang, colaborări considerate esențiale pentru viitorul industriei de apărare din România.

Conducerea reiterează că un climat public stabil, echilibrat și bazat pe încredere reprezintă o condiție fundamentală pentru atragerea de investiții și pentru consolidarea relațiilor externe.

„ROMARM își reafirmă angajamentul față de transparență, profesionalism și responsabilitate publică, respingând orice încercare de denigrare a eforturilor depuse pentru revitalizarea și modernizarea industriei de apărare a României.”

De cealaltă parte, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat miercuri că a transmis la Parchet, la DNA și la AMEPIP toate documentele privind modul de numire a conducerii ROMARM și a Consiliului de Administrație.

„Modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineață trimis la Parchet, iar cel al Consiliului de Administrație, la Parchet, la DNA și la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).”

Ministrul susține că raportul Corpului de Control al Ministerului Economiei arată că selecția pentru conducerea companiei s-ar fi făcut „cu încălcarea legii”, motiv pentru care a decis sesizarea organelor competente.

Compania concluzionează că își menține deschiderea față de verificări legale și controale instituționale, însă respinge tentativele de politizare a activității sale.

„ROMARM își reafirmă angajamentul față de transparență, profesionalism și responsabilitate publică, fiind deschisă oricărei cercetări și analize a tuturor proceselor decizionale luate cu totală transparență și integritate.”

Compania avertizează că, în contextul negocierilor internaționale și al parteneriatelor aflate în derulare, orice atac nefondat adus industriei de apărare riscă să afecteze securitatea economică și credibilitatea României pe plan extern.