România între aplauze diplomatice și vulnerabilități strategice: vizita lui Mark Rutte și realitatea industriei de apărare

Vizita lui Mark Rutte la București, în calitate de nou secretar general al NATO, a fost prezentată drept o reconfirmare a rolului României pe flancul estic al Alianței și un gest de sprijin pentru eforturile regionale de consolidare a securității. În realitate, momentul a dezvăluit un contrast puternic între ambițiile afișate și capacitățile interne: în timp ce la Forumul NATO-Industry 2025 s-au discutat investiții, inovație și cooperare în apărare, industria românească rămâne blocată între dependența de importuri, proiecte navale ratate și lipsa unei viziuni coerente. Sub discursul entuziast despre unitate euroatlantică se ascund, de fapt, întârzieri, confuzii strategice și o nevalorificare a potențialului propriu.

La doar o oră și jumătate de mers cu trenul din Bruxelles, în jurul orașului belgian Ypres, rânduri ordonate de morminte din piatră albă amintesc de vechea linie a frontului Europei. Regiunea a fost epicentrul bătăliilor de pe frontul de vest între 1914 și 1918, în Primul Război Mondial. Astăzi însă, la peste 100 de ani de la încheierea celui care trebuia să fie „războiul care va pune capăt tuturor războaielor”, continentul se vede din nou nevoit să se înarmeze și să-și apere aliații.

Un prilej bun ca la București să se întâlnească marii producători de armament din țările aliate. Poate participarea lui Mark Rutte la București și discursul lui în prezența Președintelui Românie a fost un prilej de evidențiere și apreciere a atitudinii liderilor de la București pentru modul în care aplicăm deciziile NATO și UE dar pentru mine felul în care a fost comentată în spațiul public românesc spune mai multe despre confuziile noastre decât despre înaltul oaspete, trădând o înțelegere superficială a mecanismelor euroatlantice și transformând o prezență simbolică într-un exercițiu de autosugestie diplomatică.

Sub entuziasmul afișat s-a ascuns însă dorința de a masca propriile vulnerabilități în politica externă și de a întreține iluzia unei Americi neschimbate, în timp ce realitatea globală se reconfigurează sub ochii noștri. Alianța NATO își continuă planificarea de consolidare a securității europene. După ani de reduceri bugetare post-Război Rece, industria de apărare europeană a intrat într-o fază de producție sub capacitățile necesare unui conflict.

Războiul din Ucraina a arătat că: stocurile de muniție și echipamente sunt insuficiente; lanțurile de aprovizionare sunt vulnerabile; producția trebuie crescută rapid și coordonată la nivel aliat. De aceea, Forumul NATO-Industry (NIF) a fost creat ca un mecanism permanent de dialog între: NATO (prin Comandamentul pentru Transformare – Allied Command Transformation), guvernele statelor membre, și companiile din industria de apărare.

Contextul este dat de Summitul de la Vilnius (iulie 2023), unde NATO a decis creșterea cheltuielilor de apărare la 2% din PIB și consolidarea bazei industriale. Discuțiile au vizat crearea de contracte multinaționale de producție pentru muniții și sisteme de apărare antiaeriană.

Mark Rutte a venit la București pe 5-6 noiembrie 2025 în calitate de secretar general al NATO pentru a transmite două mesaje cheie: să reafirme angajamentul Alianței faţă de flancul de est, inclusiv faţă de România, subliniind că NATO „a investit în România — şi România în NATO” și în al doilea rând să liniștească îngrijorările generate de anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România, asigurând că acest fapt nu slăbește apărarea flancului şi că planurile de apărare colectivă rămân în vigoare.

România este și va rămâne o verigă militară importantă pentru Alianță. Prezența noastră pe flancul estic asigură direcția strategică de sud unde coridorul Dunăre-Marea Neagră rămâne esențial.

Evenimentul principal desfășurat la București a fost 2025, o reuniune organizată de Alianța Nord-Atlantică în cooperare cu industria de apărare, care a reunit peste opt sute de participanți din douăzeci și șase de țări și mai mult de trei sute de companii. Scopul forumului a fost de a dezbate consolidarea capacității de apărare a Alianței, de a identifica mecanisme eficiente de producție în domeniul apărării, tehnologii cu utilizare duală și soluții inovatoare pentru viitor.

Tema evenimentului, „Rearming NATO – Innovate, Accelerate, Sustain”, reflectă prioritățile actuale ale Alianței: accelerarea dezvoltării industriei de apărare, promovarea inovației tehnologice și asigurarea sustenabilității capabilităților militare. Forumul a fost organizat de Allied Command Transformation (ACT) și de Divizia pentru Inovare, Industrie și Armament din cadrul Secretariatului General al NATO. Obiectivele principale au vizat facilitarea dialogului direct între NATO și industrie, orientarea coerentă a investițiilor în domeniul apărării și sprijinirea dezvoltării de capacități strategice pentru perioada următoare.

Contrar unor speculații, prezența NATO la București nu are legătură cu o presupusă retragere americană, ci face parte din planificarea strategică multianuală a Alianței. Forumul NATO-Industry a fost lansat oficial în 2013, odată cu inițiativa „Framework for NATO Industry Engagement”.

Ediția din 2019 a fost deja a șaptea, ceea ce confirmă existența unor reuniuni anterioare, chiar dacă nu toate au fost publice. Ordinea cunoscută a edițiilor recente este următoarea: 2018 – Berlin, Germania; 2019 – Washington, D.C.; 2021 – Roma, Italia; 2023 – Stockholm, Suedia; 2025 – București, România.

Așadar, forumul de la București reprezintă o activitate de rutină a NATO, parte a dialogului constant dintre Alianță și industria de apărare. Prin organizarea sa în capitala României, NATO a recunoscut importanța strategică a flancului estic, într-un context global tot mai complex, subliniind în același timp coerența și continuitatea planificării sale pe termen lung.

În concluzie, NATO Industry Forum 2025 a arătat că puterea militară a Alianței depinde direct de reziliența industrială și tehnologică. Viitoarele decenii de securitate se vor decide nu doar pe câmpul de luptă, ci și în fabrici, centre de cercetare și laboratoare. Bucureștiul a devenit, pentru câteva zile, locul în care s-a conturat această nouă viziune a apărării colective – una bazată pe cooperare, inovație și adaptare.

Industria de apărare românească traversează o perioadă de tranziție între potențial și realitate. Deși România dispune de o bază industrială extinsă – companii precum Uzina Mecanică Cugir, Aerostar Bacău, Romaero sau Moreni produc muniție, vehicule blindate ușoare, piese de artilerie și întrețin echipamente NATO – capacitatea de fabricație a tehnicii moderne rămâne limitată.

Țara nu produce tancuri, avioane de luptă sau corvete moderne, programele pentru corvetele multifuncționale și transportoarele Piranha V fiind întârziate sau dependente de licențe străine. În prezent, România depinde în mare măsură de importuri pentru tehnologia de vârf, însă interesul crescut al partenerilor occidentali și investițiile recente în modernizarea fabricilor de armament pot transforma sectorul într-un actor relevant pe flancul estic al NATO.

Dar apropo de viziune strategică, România e țara care în ultimii 35 de ani nu a achiziționat nicio navă nouă. S-a cumpărat acum nava de patrulare Hisar din Turcia deși la Galați se produc nave moderne precum cele de patrulare, corvete, fregate și chiar primul portavion pentru drone din Europa. Pentru Olanda, Germania, Belgia, Portugalia.

Primul portavion european pentru drone este nava multifuncțională construită în România pentru Marina Portugaliei. Aceasta poate transporta și lansa drone subacvatice, de suprafață și aeriene, dispunând de un heliport de 96 pe 11 metri pentru operarea acestora. Singura companie capabilă să livreze până în 2030 cele două nave de patrulare OPV cerute prin programul SAFE este Damen, care deține Șantierul Naval Galați.

Aceasta dispune deja de proiectul finalizat OPV 2600, folosit pentru Pakistan, ceea ce scurtează semnificativ faza de dezvoltare. Navele, considerate „corvete ușoare” de ultimă generație, pot integra rachete Naval Strike Missile (NSM) și sistemul de management al luptei TACTICOS produs de Thales.

Contractul pentru corvetele multifuncționale destinate Forțelor Navale Române, atribuit consorțiului francezo-olandez Naval Group – Damen, a fost rezultatul unei licitații lansate în 2016, în perioada guvernului Dacian Cioloș. Un contract excelent pentru forțele navale. Programul, evaluat la aproximativ 1,6 miliarde de euro, prevedea construirea a patru corvete Gowind 2500 la Șantierul Naval Constanța și modernizarea a două fregate deja existente.

După mai mulți ani de blocaje administrative, contestații și dispute privind prețul și transferul tehnologic, Ministerul Apărării a decis în 2024 anularea contractului, invocând neîndeplinirea termenelor și lipsa progresului. Deși Damen era implicată indirect prin asocierea cu Naval Group, colaborarea nu a mai avansat.

Cine au fost într-un fel sau altul responsabili? Programul corvetelor multifuncționale a fost lansat în 2016 de Mihnea Motoc (a inițiat proiectul și a stabilit cerințele tehnico-tactice), fiind continuat de Gabriel Leș (a reluat procedura și a anunțat câștigătorul, Naval Group–Constanța, fără a semna contractul) și Mihai Fifor (a supervizat faza finală a licitației, blocată ulterior de o anchetă).

Ulterior, Nicolae Ciucă (a încercat relansarea negocierilor), Vasile Dâncu (a reevaluat programul în contextul războiului din Ucraina) și Angel Tîlvăr (a dispus anularea oficială a contractului în 2024) au gestionat, fără succes, finalizarea acestui proiect strategic. Deci suntem iar în punctul zero de unde am pornit cu bune intenții.

Din informațiile de la vremea respectivă licitația a fost blocată de combinarea deciziilor politice parlamentare (PSD/ALDE prin Tăriceanu & Dragnea) de a nu aproba HG-ul emis de guvernul Cioloș, plus obstacole din partea actorilor industriali/interesaţi care au refuzat să semneze contractul.

Contractul a fost ulterior câștigat de Naval Group + Şantierul Naval Constanţa. Oferta câştigătoare (Naval Group) nu a semnat contractul în termenele prevedere, invocând costuri suplimentare, îngrijorări privind termenii contractuali şi şantierele implicate. Lipsa fondurilor identificate pentru a continua cu următorul clasat (Damen) după retragerea câştigătorului, a dus la anularea oficială a licitaţiei.

Astfel licitația pentru corvete a eșuat Forțele Navale Române rămanând cu patru corvete vechi (Tetal I și II), folosite mai ales pentru misiuni de patrulare și antrenament, și nicio corvetă modernă în construcție efectivă.

Paragraful următor se adresează lui Radu-Dinel Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT): blocajele dintre Ministerul Economiei și conducerea Șantierului Naval Mangalia – unde statul român deține 51% din acțiuni, iar compania olandeză Damen restul de 49% – riscă să compromită un proiect naval strategic.

După preluarea pachetului majoritar de către stat în 2018, șantierul a fost afectat de lipsa unui management unitar, de dispute politice privind investițiile și de întârzieri în aprobarea proiectelor europene. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate rapid, România va pierde accesul la fondurile SAFE, ceea ce ar însemna anularea construirii celor două nave de patrulare și, practic, blocarea dezvoltării capacităților navale naționale.

Termenul pentru depunerea planurilor nationale de investiții în apărare în cadrul mecanismului Security Action for Europe (SAFE) este până la 30 noiembrie 2025. O fi prea târziu acum?