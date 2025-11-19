Sport

FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
FCSB are, începând de astăzi, un  director sportiv, conform unui anunț făcut de oficialii „roș-albaștrilor” pe rețelele sociale. Florin Cernat (45 de ani) s-a înțeles cu Gigi Becali și Mihai Stoica, președintele CA al clubului.

Florin Cernat a bătut palma cu Gigi Becali și a devenit director sportiv la FCSB

Fostul internțional român se va ocupa împreună de Meme de descoperirea jucătorilor cu potențial, care pot si fie transferați la campioana României. Cernat are o relație foarte bună cu Stoica, fiind și finul acestuia.

„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari.

FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”, a fost anunțul pe care clubul „roș-albastru” l-a postat pe contul de Facebook.

S-a despărțit de FC Voluntari după 8 ani

Noul oficial al celor de la FCSB a vorbit despre despărțirea de gruparea din Voluntari și noua provocare la care s-a înhămat. „După 8 ani petrecuți la FC Voluntari, închei un capitol extrem de important din cariera mea. A fost o perioadă de construcție, de stabilitate și de evoluție profesională, în care am avut privilegiul să lucrez alături de oameni dedicați și competenți. Le mulțumesc jucătorilor, staffului, colegilor și conducerii pentru încrederea oferită și pentru colaborarea constantă.

Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională”, a fost mesajul lui Cernat pe contul de Facebook. Fostul mijlocaș a evoluat la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev sau FC Viitorul. Pentru națională a evoluat în 14 meciuri și a marcat de două ori.

Cine a mai fost director sportiv la gruparea „roș-albastră”

FCSB nu a mai avut un director sportiv din anul 2019. Până acum, funcția a mai fost ocupată de Narcis Răducan (de două ori), Mihai Stoica, Daniel Stanciu și Leo Strizu.

