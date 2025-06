Sport Mihai Stoica, taxat de un fotbalist pentru declarația făcută. I-a arătat că n-a avut dreptate







Mihai Stoica, taxat de un jucător. Adnan Aganovic, mijlocașul central de la Unirea Slobozia, a oferit explicații după ce echipa lui a evitat retrogradarea la limită, după loviturile de departajare. Jucătorul l-a taxat pe oficialul de la FCSB Mihai Stoica, care a spus că Unirea Slobozia va retrograda la finalul sezonului.

Mihai Stoica, taxat de Aganovic

Aganovic a declarat că Unirea Slobozia s-a salvat și că a avut rezultate bune în play-out prin muncă și seriozitate. El a mai spus că echipa lui a câștigat respectul tuturor și că a fost miracolul anului.

„Am reușit, nu ne-am plâns. Am arătat că avem caracter, toată echipa are, și așa ne-am salvat. Țin minte că MM Stoica a zis odată: «Slobozia e aproape gata!». Atunci a vorbit despre noi. De atunci, am urcat, am muncit și am obținut rezultate bune în play-out. Ce să spun? Prin muncă și seriozitate, se poate reuși.

Am câștigat respectul întregii țări, respectul arbitrilor, al suporterilor, al adversarilor. Din toate părțile am primit respect. Să fim și noi miracolul anului, Slobozia! A fost cea mai dificilă situație în care am lucrat, din punctul de vedere al condițiilor, dar și cea mai dulce, cea mai gustoasă”, a spus mijlocașul.

Nu știe dacă va mai rămâne la Unirea Slobozia

Cu toate acestea, Adnan Aganovic a declarat că nu știe dacă își va mai prelungi contractul la Unirea Slobozia. Jucătorul a spus că se simte foarte bine din punct de vedere fizic și că rămâne de văzut.

„În condițiile astea, să rămâi în Liga 1, în ultima secundă... e ceva incredibil! Vedem dacă rămân la Slobozia, nu știu. Îmi expiră contractul. Trebuie să vorbesc cu oamenii. Mă simt bine din punct de vedere fizic.

Am jucat multe meciuri sezonul ăsta, 34-35. Sunt pregătit, sper să fie bine. Președintele nostru e emoționat… nu mai avea voce”, a precizat Aganovic, la Prima Sport.

Ce a declarat Mihai Stoica

Totul a pornit la finalul lunii martie, când Mihai Stoica a declarat că Slobozia are nevoie de o minune pentru a se salva.

„Fără o minune la Slobozia și Buzău, nu se salvează. E greu de crezut că se salvează. Pentru baraj e bătălie mare de tot”, a spus oficialul de la FCSB.