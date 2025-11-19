Social Breaking news

A murit medicul pneumolog Flavia Groșan. Era unul dintre cei mai cunoscuți medici antivacciniști

Comentează știrea
A murit medicul pneumolog Flavia Groșan. Era unul dintre cei mai cunoscuți medici antivacciniștiMedicul pneumolog Flavia Groșan. Sursa foto: Facebook/ Flavia Groșan
Din cuprinsul articolului

Medicul pneumolog Flavia Groșan a murit în această dimineață. În luna octombrie, ea a fost internată în luna octombrie, în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Medicul ar fi suferit de cancer pulmonar în stare avansată.

În urmă cu o lună, promotoarea de teorii antivacciniste Flavia Groșan a fost internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea, fiind în comă după ce a suferit un stop cardiorespirator.

Unul dintre medicii promotori ai antivaccinismului

Reamintim că, în septembrie, Colegiul Medicilor din România a anunțat că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, deschisă după ce aceasta a publicat un fake news potrivit căruia o persoană vaccinată ar putea „îmbolnăvi” una nevaccinată prin relații intime, este în desfășurare și urmează să primească punctul de vedere al medicului.

„În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină”, se arăta în comunicat.

FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

Colegiul Medicilor a anunțat că Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis, pe 25 august, declanșarea acestei anchete împotriva medicului primar pneumolog, membru al C.M. Bihor, pe motiv de încălcare gravă a Codului Deontologic, în urma unor informații publicate de aceasta pe contul personal de socializare.

Pe 3 septembrie, Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Bihor, condusă de prof. univ. dr. Camelia Buhaș, medic primar de medicină legală, a decis, în baza articolului 22 din Regulamentul anchetei disciplinare, să solicite un punct de vedere de la dr. Flavia Groșan.

Conspirațiile din Pandemie și de după

Reamintim că, în perioada Pandemiei de Covid-19, Flavia Groșan afirma că a vindecat o mie de pacienți cu COVID-19 în cabinetul său privat folosind un „banal antibiotic”.

Iar în vara acestui an, doctorița de la Oradea a afirmat public că un bărbat nevaccinat a început să aibă simptome severe după ce a avut „relații intime” cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. (…) Asta este ceea ce se numește shedding”, a scris Groșan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:07 - De la tensiune arterială la lupta cu cancerul. Hidralazina ar putea opri creșterea tumorilor
15:57 - FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
15:44 - Georgică Cornu și-a făcut o nouă iubită. Marina Almășan e istorie
15:37 - Microsoft lansează programul Agent 365. Noul software va controla şi monitoriza agenţii AI
15:28 - Cum falsifică armata rusă hărțile de pe front. Mărturia unui fost soldat cartograf
15:18 - Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale