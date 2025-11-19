A murit medicul pneumolog Flavia Groșan. Era unul dintre cei mai cunoscuți medici antivacciniști

Medicul pneumolog Flavia Groșan a murit în această dimineață. În luna octombrie, ea a fost internată în luna octombrie, în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Medicul ar fi suferit de cancer pulmonar în stare avansată.

În urmă cu o lună, promotoarea de teorii antivacciniste Flavia Groșan a fost internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea, fiind în comă după ce a suferit un stop cardiorespirator.

Reamintim că, în septembrie, Colegiul Medicilor din România a anunțat că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, deschisă după ce aceasta a publicat un fake news potrivit căruia o persoană vaccinată ar putea „îmbolnăvi” una nevaccinată prin relații intime, este în desfășurare și urmează să primească punctul de vedere al medicului.

„În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină”, se arăta în comunicat.

Colegiul Medicilor a anunțat că Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis, pe 25 august, declanșarea acestei anchete împotriva medicului primar pneumolog, membru al C.M. Bihor, pe motiv de încălcare gravă a Codului Deontologic, în urma unor informații publicate de aceasta pe contul personal de socializare.

Pe 3 septembrie, Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Bihor, condusă de prof. univ. dr. Camelia Buhaș, medic primar de medicină legală, a decis, în baza articolului 22 din Regulamentul anchetei disciplinare, să solicite un punct de vedere de la dr. Flavia Groșan.

Reamintim că, în perioada Pandemiei de Covid-19, Flavia Groșan afirma că a vindecat o mie de pacienți cu COVID-19 în cabinetul său privat folosind un „banal antibiotic”.

Iar în vara acestui an, doctorița de la Oradea a afirmat public că un bărbat nevaccinat a început să aibă simptome severe după ce a avut „relații intime” cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. (…) Asta este ceea ce se numește shedding”, a scris Groșan.