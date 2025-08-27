Social Doctorița Flavia Groșan, autoarea unei parodii SF cu străbateri erotice







Consacrată de teorii ale conspirației lansate în vremea Pandemiei de COVID-19, doctorița Flavia Groșan revine cu o nouă teorie năucitoare.

Potrivit Flaviei Groșan, un pacient i s-ar plâns că ar fi trecut printr-o experiență devastatoare. Un raport sexual consumat cu o parteneră vaccinată l-a pus la pământ pe pacientul nevaccinat. Tânărul de 32 de ani i-a relatat doctoriței că „după” a început să resimtă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă.

Îngrijorat de starea indusă de partenera vaccinată, tânărul nevaccinat i s-ar fi adresat doctoriței Flavia Groșan. Nu se știe ce i-o fi spus medicul tânărului epuizat de traumatizanta experiență. Nu se cunoaște nici dacă medicul i-a recomandat pacientului să-și părăsească iubita. Se știe însă concluzia savantă trasă de doctoriță, pentru că a postat-o rapid pe Facebook.

Explicația a lăsat cu gura căscată publicul cu ceva mai multă carte, dar mai ales pe medici. „Asta este ceea ce se numește shedding. Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike.”

Lipsiți total de umor, în loc să recomande evitarea contactelor sexuale dintre nevaccinați și vaccinați, membrii Colegiul Medicilor Bihor au transmis că Flavia Groșan bate câmpii. I-au catalogat afirmațiile drept „erori grave” și au demarat o cercetare disciplinară. Nu s-a lăsat mai prejos nici Societatea Română de Pneumologie. Colegii de specialitate ai medicului pneumolog Flavia Groșan i-au calificat spusele drept „afirmații nefundamentate științific”.

Clar, s-a trecut într-o nouă etapă. Una în care nu mai sunt de actualitate obiecțiile din categoriile „vaccinul conține roboței și mici antene”, sau „știu pe cineva, care știe pe cineva, care a murit imediat după ce s-a vaccinat”. Acum s-a trecut la etapa „efectelor nenorocite pe termen mediu și lung”.

Unul dintre efecte, iată, l-a descoperit medicul Flavia Groșan. A renunțat repede la teoria parcă scoasă dintr-o povestire SF cu tentă erotică. A retractat, atunci când a auzit că intrat în ancheta Colegiului Medicilor. „Mă dezic de ea. Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o.” Unde o fi adevărul, a avut un pacient, sau i-a apărut o postare din senin, ca-n filmele cu Harry Potter?

I-a „apărut” ei și zice să ne calmăm noi. Bine! Eu sunt foarte calm. Ceea ce mă neliniștește este altceva. E liniștea doctoriței, în fața faptului că-i „apar” chestii. Există însă o specialitate medicală, care exact cu asta se ocupă, cu combaterea „apărutului” de chestii în mintea unor oameni. Mai exact, mă neliniștește faptul că unui medic îi pot apărea și dispărea chestii din minte, fie texte, fie pacienți imaginari, atunci când poate avea în fața ochilor un pacient real, unul care și-a pus viața în mâinile lui.