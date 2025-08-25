Social Flavia Groșan riscă suspendarea după declarațiile scandaloase despre vaccin







Medicul pneumolog din Bihor, Flavia Groșan, cunoscută pentru declarațiile din perioada pandemiei, când afirma că a vindecat o mie de pacienți cu COVID-19 în cabinetul său privat folosind un „banal antibiotic”, a revenit cu o nouă afirmație controversată pe pagina sa de Facebook. De această dată, ea susține că un bărbat nevaccinat a început să aibă simptome severe după ce a avut „relații intime” cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

Medicul a scris că pacientul de 32 de ani ar fi prezentat „dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă” imediat după contact. Groșan afirmă că aceste simptome ar fi provocate de fenomenul numit „shedding” – eliminarea de particule virale post-vaccin.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. (…) Asta este ceea ce se numește shedding”, a scris Groșan.

Medicul susține că persoanele vaccinate ar continua să producă proteine spike, care s-ar transmite partenerilor lor. „Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele”, a mai notat aceasta.

Declarațiile au stârnit imediat reacții din partea Colegiului Medicilor din România (CMR). Președintele instituției, prof. dr. Cătălina Poiană, a avertizat că astfel de afirmații reprezintă „derapaje grave la adresa științei și a adevărurilor medicale”, care pot prejudicia sănătatea publică.

Un medic, inclusiv atunci când se exprimă în spațiul public, trebuie să susțină medicina bazată pe dovezi. Dacă nu există dovezi clare și demonstrabile, afirmațiile nu pot fi considerate valide. Nu este normal ca în lipsa unei reacții imediate să fie pus în discuție rolul Colegiului Medicilor, a declarat Cătălin Poiană.

Ea a precizat că în cazuri de acest fel sancțiunile pot merge până la ridicarea dreptului de liberă practică, mai ales că nu este prima abatere a Flaviei Groșan.

În paralel, dr. Carmen Pantiș, președinta Colegiului Medicilor Bihor, a convocat pentru luni o ședință extraordinară, la ora 13.30, pentru a analiza situația și a decide măsurile disciplinare.

Societatea Română de Pneumologie (SRP) a transmis, printr-un comunicat, că declarațiile Flaviei Groșan nu reprezintă în niciun fel poziția oficială a societății.

„SRP promovează exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice, conform ghidurilor și recomandărilor internaționale validate. Respingem ferm orice afirmații nefundamentate și atragem atenția asupra riscurilor pe care dezinformarea și propagarea de fake news medicale le au asupra sănătății publice”, se arată în comunicatul instituției.

Colegiul Medicilor Bihor, care s-a reunit în ședință de urgență, a transmis că afirmațiile Flaviei Groșan sunt „erori grave, fără fundamentare științifică”, contrazic principiile de biologie moleculară și pot induce panică nejustificată.

„Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre shedding după vaccinare. ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike. Aceste aspecte sunt cunoștințe elementare pentru orice medic”, a transmis instituția.

Colegiul a mai precizat că, prin aceste declarații, a fost încălcat grav Codul de Etică și Deontologie Medicală și a convocat o ședință a Biroului Executiv pentru a decide sancțiunile.

Flavia Groșan nu este la primul conflict cu forurile medicale. În primăvara anului 2021, în timpul pandemiei, ea a afirmat că a tratat o mie de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 cu un antibiotic – Claritromicina –, pe care îl considera eficient împotriva pneumoniilor virale. Atunci, Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat, iar declarațiile ei au fost catalogate drept nefundamentate științific.

Groșan declara atunci: „Obiectivul meu a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen. (…) Eu merg pe medicația mea clasică, ieftină, care include Claritromicina. Este o schemă de tratament care îmi aparține”.

După noul episod, Colegiul Medicilor a anunțat că ia în calcul sancțiuni aspre, inclusiv suspendarea dreptului de liberă practică.