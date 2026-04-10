Vaccinul antigripal ar putea avea un rol în prevenția Alzheimer. Efectele sunt mai pronunțate în cazul dozelor crescute

Un vaccin antigripal mai puternic ar putea reduce semnificativ riscul de apariție a bolii Alzheimer în rândul persoanelor în vârstă, potrivit unor date recente publicate de cercetători din Statele Unite, potrivit Fox News.

Studiul, realizat de specialiști de la University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), indică faptul că persoanele de peste 65 de ani care au primit o doză mare de vaccin gripal au avut un risc considerabil mai scăzut de a dezvolta această afecțiune neurodegenerativă comparativ cu cei vaccinați cu doza standard.

Cercetarea vine într-un context în care boala Alzheimer afectează milioane de oameni la nivel global, iar identificarea unor factori care pot contribui la prevenție este o prioritate majoră pentru comunitatea medicală.

Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, sistemul imunitar devine mai puțin eficient, ceea ce reduce răspunsul organismului la vaccinurile obișnuite.

Din acest motiv, Centers for Disease Control and Prevention recomandă utilizarea unui vaccin antigripal cu doză mare pentru persoanele de peste 65 de ani. Această variantă este de aproximativ patru ori mai concentrată decât cea standard.

Potrivit datelor analizate de cercetători, adulții care au primit vaccinul cu doză mare au prezentat un risc mai mic de a dezvolta Alzheimer decât cei care au primit varianta obișnuită.

Echipa de cercetare a analizat datele medicale a aproape 200.000 de persoane în vârstă. Rezultatele au arătat că cei vaccinați cu doza mare au avut un risc cu aproape 55% mai mic de a dezvolta boala Alzheimer comparativ cu persoanele nevaccinate. În plus, aceștia au avut rezultate mai bune și în comparație cu cei care au primit vaccinul standard.

Autorul principal al studiului, Paul Schulz, profesor de neurologie, a declarat:

„Am fost surprins că, în calitate de medic, nu știam că există o doză mai mare disponibilă.”

Acesta a explicat și contextul cercetării:

„Departamentul de sănătate publică văzuse cercetările noastre despre vaccinuri și m-a întrebat dacă există diferențe între doze; am fost confuz.”

Schulz a condus anterior un studiu care a asociat vaccinarea antigripală generală cu o reducere de aproximativ 40% a riscului de Alzheimer.

Specialiștii sugerează că efectele pozitive observate ar putea avea legătură cu modul în care vaccinul influențează sistemul imunitar. Marc Siegel, care nu a fost implicat în studiu, a explicat:

„Este posibil ca această interacțiune să reducă inflamația din organism și, astfel, să scadă indirect riscul de Alzheimer.”

Totuși, acesta a subliniat că nu există dovezi directe privind un efect cauzal:

„Nu putem concluziona că vaccinul antigripal în sine produce acest efect.”

De asemenea, medicul a precizat:

„Vaccinurile antigripale și componentele lor nu traversează bariera hemato-encefalică, ceea ce înseamnă că nu afectează direct celulele creierului.”

Cercetătorii atrag atenția că studiul evidențiază o asociere, nu o relație de tip cauză-efect. Printre limitări se numără faptul că analiza s-a bazat pe date medicale existente, fără a urmări în timp real două grupuri controlate.

În plus, persoanele care aleg vaccinuri în doză mare ar putea avea și alte comportamente sănătoase, precum alimentație echilibrată sau controale medicale regulate.

Rezultatele au indicat că efectul protector a fost mai pronunțat în rândul femeilor, deși beneficii semnificative au fost observate la ambele sexe.

Studiul s-a concentrat exclusiv pe persoane de peste 65 de ani, astfel că nu este clar dacă administrarea vaccinului la vârste mai tinere ar avea același impact asupra riscului de Alzheimer.

Marc Siegel a subliniat necesitatea unor cercetări suplimentare: „Acest lucru trebuie studiat în continuare, dar este deja încă un motiv pentru a face vaccinul antigripal.”