O vitamină poate preveni Alzheimer, potrivit unui sudiu. Trebuie luate zilnic

Un aport adecvat de vitamina D ar putea avea un rol important în protejarea creierului pe termen lung, arată rezultatele unui studiu recent care analizează legătura dintre nivelul acestei vitamine și riscul de demență. Cercetarea sugerează că persoanele care au avut valori mai ridicate de vitamina D în jurul vârstei de mijloc au prezentat, ani mai târziu, niveluri mai scăzute ale unei proteine asociate direct cu apariția bolii Alzheimer. Descoperirea deschide noi perspective asupra modului în care factori aparent simpli, precum suplimentarea zilnică, ar putea influența sănătatea cognitivă.

Studiul a urmărit aproape 800 de participanți, cu o vârstă medie de aproximativ 39 de ani, care nu prezentau semne de demență la momentul inițial. Nivelul de vitamina D din sânge a fost măsurat la începutul cercetării, iar după aproximativ 16 ani, participanții au fost supuși unor investigații imagistice pentru a evalua prezența proteinelor tau și beta-amiloid în creier, doi indicatori importanți ai bolii Alzheimer.

Rezultatele au arătat că persoanele cu niveluri mai ridicate de vitamina D au avut o cantitate mai mică de proteină tau, considerată unul dintre factorii principali implicați în deteriorarea neuronilor. Acumularea acestei proteine este asociată cu progresia bolii Alzheimer, contribuind la afectarea funcțiilor cognitive și la pierderea memoriei.

În schimb, cercetătorii nu au identificat o legătură semnificativă între vitamina D și nivelurile de beta-amiloid, ceea ce indică faptul că mecanismele prin care această vitamină acționează asupra creierului pot fi selective și mai complexe decât se credea inițial.

Un aspect esențial evidențiat de cercetarea citată de DailyMail este momentul în care nivelul vitaminei D este optim. Perioada de mijloc a vieții pare să fie critică pentru prevenția pe termen lung a bolilor neurodegenerative, deoarece intervențiile realizate în această etapă pot avea un impact mai mare decât cele începute mai târziu.

Cercetătorii au stabilit că un nivel considerat optim este de peste 30 nanograme pe mililitru, prag care este deja asociat cu beneficii pentru sănătatea oaselor și a sistemului imunitar. Cu toate acestea, o parte semnificativă dintre participanți se afla sub acest nivel, iar doar un procent foarte mic lua suplimente în mod regulat.

Analiza a ținut cont și de alți factori care pot influența riscul de demență, precum vârsta, sexul sau simptomele depresive, pentru a se asigura că rezultatele reflectă cât mai fidel relația dintre vitamina D și sănătatea creierului.

Vitamina D este adesea numită „vitamina soarelui”, deoarece organismul o poate produce atunci când pielea este expusă la lumina solară. Spre deosebire de alte vitamine, aceasta funcționează mai degrabă ca un hormon, având un rol esențial în numeroase procese biologice, inclusiv în reglarea inflamației și în funcționarea sistemului nervos.

Pe măsură ce organismul îmbătrânește, celulele acumulează daune și eliberează substanțe care favorizează inflamația cronică. În același timp, capacitatea corpului de a se repara scade, ceea ce crește riscul de afecțiuni precum bolile cardiovasculare, cancerul sau demența. În acest context, menținerea unui nivel optim de vitamina D ar putea contribui la reducerea acestor procese și la protejarea sănătății generale.

Interesul pentru suplimentele alimentare a crescut în ultimii ani, iar cercetările recente indică faptul că acestea ar putea avea un efect modest, dar relevant, asupra ritmului de îmbătrânire. Un alt studiu a arătat că administrarea zilnică de multivitamine pe o perioadă de doi ani a fost asociată cu o încetinire a îmbătrânirii la nivel celular.

Participanții care au urmat acest regim au prezentat modificări favorabile în mai mulți indicatori biologici ai vârstei, sugerând o reducere a îmbătrânirii biologice echivalentă cu câteva luni. Deși efectele nu sunt spectaculoase, ele indică faptul că intervențiile simple și accesibile pot avea beneficii cumulative în timp.

În cazul vitaminei D, specialiștii recomandă în special persoanelor peste 65 de ani să ia zilnic suplimente, mai ales dacă petrec puțin timp în aer liber sau au o expunere redusă la soare. Totuși, rezultatele studiului sugerează că atenția asupra nivelului acestei vitamine ar trebui să înceapă mult mai devreme, încă din perioada de adult tânăr sau de vârstă mijlocie.

Deși studiul nu demonstrează direct o relație de tip cauză-efect, rezultatele oferă indicii importante despre modul în care vitamina D ar putea contribui la reducerea riscului de Alzheimer. Faptul că nivelurile acestei vitamine pot fi ușor influențate prin alimentație, expunere la soare sau suplimente o transformă într-un factor de risc modificabil, ceea ce este esențial în prevenția bolilor neurodegenerative.

Cercetătorii subliniază totuși că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma aceste rezultate și pentru a înțelege mai bine mecanismele implicate. În același timp, limitările cercetării, precum măsurarea nivelului de vitamina D o singură dată, indică faptul că rezultatele trebuie interpretate cu prudență.

Chiar și în aceste condiții, concluziile sugerează că menținerea unui nivel adecvat de vitamina D ar putea fi o strategie simplă și accesibilă pentru susținerea sănătății creierului pe termen lung, mai ales dacă este integrată într-un stil de viață echilibrat.