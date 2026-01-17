Fierul, important în lupta împotriva căderii părului

Căderea părului nu este doar o problemă estetică, ci adesea un semnal că organismul se confruntă cu un dezechilibru intern. Printre cauzele frecvent ignorate se numără deficitul de fier, un mineral important pentru funcționarea corectă a corpului, inclusiv pentru sănătatea foliculilor de păr, potrivit cercetătorilor.

Fierul joacă un rol-cheie în transportul oxigenului către celule. Atunci când nivelul său scade, rădăcina firului de păr poate primi mai puțini nutrienți, ceea ce duce la subțiere, fragilizare și, în timp, la cădere excesivă.

Fenomenul apare mai ales în cazul femeilor, al persoanelor cu diete restrictive sau al celor care se confruntă cu pierderi frecvente de sânge. Mai trebui subliniat faptul că necesarul de fier diferă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, sex și stil de viață.

Specialiștii atrag atenția că nu doar cantitatea contează, ci și capacitatea organismului de a absorbi fierul din alimentație. Alimente precum carnea roșie, leguminoasele, spanacul sau semințele pot contribui la menținerea unor valori optime, mai ales atunci când sunt combinate cu surse de vitamina C.

Totuși, excesul de fier poate fi la fel de problematic ca deficitul. De aceea, suplimentarea fără recomandare medicală nu este indicată. În multe cazuri, un simplu set de analize poate clarifica dacă pierderea părului are legătură cu nivelul scăzut de fier sau cu alte cauze, precum stresul, dereglările hormonale sau factorii genetici.

Căderea părului, sursa foto: Facebook

Atunci când vine vorba despre evaluarea fierului din organism, medicii nu se uită doar la fierul din sânge, ci mai ales la feritină, indicatorul care arată cât fier este stocat în corp, în special în ficat și măduva osoasă. Aceste rezerve sunt esențiale pentru producerea hemoglobinei, proteina care transportă oxigenul în globulele roșii.

La femeile adulte, intervalul considerat „normal” pentru feritină este cuprins între 15 și 150 ng/ml. Totuși, acest prag foarte larg ridică semne de întrebare, deoarece multe persoane pot avea simptome chiar și atunci când se află, teoretic, în limite normale.

De ce feritina este testul-cheie pentru fier: Feritina este cel mai relevant marker pentru deficitul de fier pe termen lung. Un nivel scăzut indică epuizarea rezervelor din organism, spre deosebire de fierul seric, care poate varia temporar, de exemplu după donarea de sânge sau în urma unei infecții recente.

Ce arată studiile despre deficitul „invizibil” de fier: În practica medicală, deficitul de fier este adesea diagnosticat când feritina scade sub 12–30 ng/ml. Cu toate acestea, cercetări publicate în revista Nutrients sugerează că problemele pot apărea mult mai devreme.

Un studiu realizat pe 228 de persoane aparent sănătoase a arătat că organismul începe să reacționeze ca și cum ar avea deficit de fier încă de la valori sub 50 ng/ml, deși acestea sunt încadrate ca „normale”. Unul dintre primele semnale de alarmă poate fi căderea neexplicată a părului.

Specialiștii atrag atenția că intervalele normale stabilite statistic nu coincid neapărat cu valorile optime pentru sănătate. Cu alte cuvinte, ceea ce este considerat normal la nivel de populație poate fi insuficient pentru buna funcționare a organismului. De aici și dilema ridicată frecvent de experții în sănătatea femeilor: este mai important să fii „în limite” sau să te simți bine și fără simptome?

Căderea părului. Sursa foto: Pixabay

Legătura dintre lipsa de fier și căderea părului: Fierul joacă un rol crucial în sănătatea scalpului și în creșterea părului. El susține oxigenarea, diviziunea celulară rapidă și producția de keratină la nivelul foliculilor.

Atunci când rezervele de feritină scad, corpul prioritizează organele vitale (inima și creierul) în detrimentul părului. Rezultatul poate fi subțierea firului de păr și căderea difuză, cunoscută sub numele de telogen effluvium. Specialiștii observă că multe femei, în special în perioada de perimenopauză, pot avea probleme cu părul la valori ale feritinei sub 50–70 ng/ml, chiar dacă analizele sunt raportate ca fiind normale.

Deficitul de fier nu este singurul vinovat. Subțierea părului poate fi influențată și de lipsa altor nutrienți sau de dezechilibre hormonale, precum:

vitamina D,

zinc,

vitaminele B12 și B7 (biotină),

vitamina C,

afecțiuni ale tiroidei.

Ce simptome pot apărea la diferite niveluri de feritină: Chiar și în zona „normală”, anumite valori pot fi asociate cu manifestări neplăcute:

Sub 70 ng/ml: poate apărea sindromul picioarelor neliniștite.

Între 30 și 50 ng/ml: cădere de păr, oboseală, anxietate și palpitații,

Sub 30 ng/ml: epuizare accentuată, intoleranță la frig, insomnie, dureri de cap, tulburări de dispoziție și dificultăți de concentrare.

Tratamentul deficitului de fier trebuie discutat întotdeauna cu medicul. În funcție de caz, pot fi recomandate suplimente de fier sau, mai rar, alte intervenții. Scopul este refacerea rezervelor și atingerea unui nivel de feritină între 70 și 100 ng/ml.

Pe lângă suplimente, alimentația joacă un rol important. Fasolea, spanacul, semințele de dovleac, carnea roșie slabă și fructele de mare sunt surse bune de fier. Dacă nivelurile rămân scăzute în ciuda acestor măsuri, pot exista probleme de absorbție, iar medicul poate recomanda investigații suplimentare.

Excesul de fier nu este lipsit de riscuri. Un nivel foarte ridicat de feritină poate indica inflamații, infecții, boli hepatice sau afecțiuni genetice precum hemocromatoza.

În aceste situații, nu fierul în sine afectează direct părul, ci problema de fond, care poate avea consecințe serioase asupra funcției organelor, în special a ficatului, informează womansworld.com.