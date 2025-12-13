Un tratament experimental pentru chelie dă rezultate promițătoare în studiile clinice

Un tratament experimental pentru scalp, denumit clascoteronă, începe să atragă atenția specialiștilor după ce testele preliminare au arătat efecte importante în încetinirea și reducerea căderii părului la bărbați. Terapia, aflată încă în fază de cercetare, vizează alopecia androgenetică (AGA), forma cea mai răspândită de chelire la bărbați, și pare să ofere perspective promițătoare pentru cei afectați, informează Fox News.

Experții descriu noile date ca fiind încurajatoare, afirmând că ar putea marca prima strategie cu adevărat inovatoare de combatere a căderii părului apărută în ultimele zeci de ani. Cosmo Pharmaceuticals, companie cu operațiuni în Irlanda, a anunțat rezultatele a două studii clinice de mari dimensiuni, Scalp 1 și Scalp 2, aflate în fază avansată, care au implicat în total 1.465 de bărbați din Statele Unite și Europa, potrivit unui comunicat oficial.

Voluntarii au primit fie tratamentul topic experimental, fie un placebo, repartizați aleatoriu. Eficiența a fost evaluată prin „numărarea firelor de păr din zona țintă”.

Conform producătorului, soluția aplicată local acționează prin inhibarea dihidrotestosteronului (DHT) direct la nivelul receptorilor foliculari, hormonul fiind responsabil pentru micșorarea foliculilor sensibili genetic. Această intervenție țintită urmărește să trateze mecanismul biologic central al alopeciei androgenetice fără a influența echilibrul hormonal al întregului organism.

Rezultatele au fost semnificative: în studiul Scalp 1, clascoterona a generat o creștere relativă de 539% a numărului de fire de păr față de placebo, iar în Scalp 2, îmbunătățirea raportată a fost de 168%.

Studiul care a adunat datele din ambele cercetări a arătat o îmbunătățire „semnificativă statistic” privind numărul de fire de păr. Maria Hordinsky, MD, de la Departamentul de Dermatologie al Universității din Minnesota, a subliniat într-o declarație transmisă redacției Fox News Digital că pacienții s-au confruntat timp de ani de zile cu opțiuni terapeutice fie mai puțin eficiente, fie asociate cu riscuri din cauza absorbției sistemice a hormonilor, situație care i-a făcut pe mulți să renunțe complet la tratament.

„Aceste rezultate sugerează că soluția topică de clascoteronă 5% ar putea schimba acest scenariu, oferind o regenerare vizibilă a părului, cu o expunere sistemică minimă”, a precizat Hordinsky.

Și evaluările participanților, modul în care aceștia au perceput evoluția propriei creșteri a părului, au fost în general pozitive. Marc Siegel, medic și analist senior la Fox News, a declarat pentru publicație că datele sunt „promițătoare”, menționând lipsa unei creme sau loțiuni cu eficiență ridicată în tratarea căderii părului.

Siegel, care nu a participat la studiu, a remarcat că minoxidilul, unul dintre cele mai utilizate tratamente topice aprobate de FDA, oferă adesea rezultate modeste. În aceste condiții, noua opțiune ar putea deveni utilă pe scară largă în practica medicală.

Potrivit lui Siegel, medicamentul pare în general sigur, singurul efect secundar semnalat fiind „iritația locală”. Datele disponibile indică o siguranță și o toleranță comparabile cu cele ale grupului placebo. Efectele adverse raportate au fost minime și au apărut în ambele grupuri, majoritatea fiind considerate nesemnificative.

Cercetătorii au subliniat că îmbunătățirile observate la participanți au fost măsurate în raport cu grupul placebo, ceea ce nu garantează că bărbații vor avea parte de o creștere a părului de cinci ori mai mare decât în cazul altor terapii existente. Rezultatele individuale variază în funcție de cantitatea de păr existent la început, iar lipsa datelor complete face dificilă estimarea creșterii vizibile pentru majoritatea bărbaților.

Siegel avertizează că trebuie monitorizate reacțiile alergice și, în cazuri rare, insuficiența suprarenală, deoarece tratamentul funcționează ca antiandrogen. Blocarea androgenilor ar putea influența ușor glandele suprarenale, care reglează hormonii de stres.

În prezent, datele reprezintă cele mai bune rezultate disponibile, dar informații detaliate privind durabilitatea efectului pe termen lung, variația rezultatelor în funcție de severitatea căderii părului nu au fost încă publicate.

Dacă va fi aprobat, acest tratament ar deveni primul conceput special pentru căderea părului la bărbați. Compania Cosmo plănuiește finalizarea monitorizării complete a siguranței pe 12 luni până în primăvara anului 2026, înainte de a depune cererea pentru aprobare în SUA și Europa.