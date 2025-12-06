Cum să potolești tusea acasă, cu remedii simple

Tusea poate fi mai mult decât un simplu disconfort, ea poate afecta somnul, activitățile zilnice și starea generală. Jacky Smith, profesor de medicină respiratorie la Universitatea din Manchester și consultant onorific la Manchester University NHS Foundation Trust, recomandă câteva remedii simple și eficiente pentru a calma tusea chiar și acasă.

Din păcate, tusea poate persista săptămâni întregi, provocând dureri în gât, întinderi musculară și nopți nedormite. Nu e de mirare că piața remediilor pentru tuse este în continuă expansiune. Însă la întrebările cât de eficiente sunt, de fapt, aceste produse și ar putea soluțiile simple din bucătărie să fie la fel de utile, răspunde Jacky Smith.

Mai exact, pentru a răspunde acestei întrebări, prezentatorul de la Greg Foot s-a consultat cu experți de renume, printre care profesorul Jacky Smith, specialist în medicină respiratorie la Universitatea din Manchester și conducător al unei clinici.

Profesorul Smith explică că există două forme principale de tuse: cea uscată și iritantă și cea productivă, însoțită de secreții. Siropurile de tuse sunt concepute pentru fiecare tip, dar nu promit vindecarea completă; cel mult, ele pot oferi un ușor confort și ameliorare a simptomelor. Jacky Smith a mărturisit că atunci când este lovită de orice tip de tuse, este înnebunită după miere și lămâie.

Mulți dintre noi am apelat la remedii tradiționale precum mierea sau ceaiul cald cu lămâie atunci când tusea ne supără. Dar cât de mult sprijin științific au aceste soluții și ce alimente ar putea, în realitate, să ajute sau să înrăutățească tusea?

Mierea: un aliat dovedit: Apa fierbinte cu miere și lămâie rămâne un remediu popular, iar profesorul Smith confirmă eficiența mierii.

„Există dovezi că alimentele foarte dulci, atunci când sunt aplicate pe limbă, pot inhiba reflexul de tuse. Și, în cazul mierii, există dovezi, în special la copiii, că reduce frecvența tusei”, explică Smith. Funcția mierii este similară cu cea a siropurilor de tuse, „calmează senzația de gâdilat care declanșează tusea”.

„Mă tem că nu există vreo dovadă”, spune Smith. „Dar este mai degrabă o lipsă de dovezi decât un caz în care s-a dovedit că nu funcționează în mod cert.” Simplul fapt că îl înghițim, mai ales cald, poate calma iritația gâtului și reduce reflexul de tuse.

Ghimbirul și usturoiul: „Deși nu există date solide, ghimbirul și usturoiul activează unele canale ionice, mici receptori aflați pe nervii din gât și din căile respiratorii care provoacă tusea”, a mai explicat Smith.

Ciocolata neagră: „Există o substanță chimică în ciocolată numită teobromină. Acum câțiva ani, o companie a analizat posibilitatea de a o transforma într-un medicament pentru tuse, motivul fiind că existau niște cercetări de laborator solide care arătau că teobromina pare să reducă sensibilitatea nervilor care activează reflexul de tuse”, a declarat Jacky Smith.

Alimente care ar putea agrava tusea: „Ani de zile, oamenii din clinicile mele au raportat că produsele lactate agravează tusea. Dar nu există nicio dovadă că acesta ar fi cauza”, a subliniat profesorul.

Ce să consumi dacă tușești: Smith recomandă mierea ca un principal remediu alimentar. Igienizarea gâtului prin consum regulat de apă sau pastile calmante poate ajuta la diminuarea reflexului de tuse și oferă alinare gâtului iritat. „Sfatul meu principal este să consumați miere. Personal, mi se pare foarte util și să sug o pastilă sau să beau apă în mod regulat” a concluzionat medicul, potrivit BBC.