Aeroporturile Otopeni și Băneasa schimbă regulile. Vor permite lichide de până la 2 litri în bagajul de mână

Aeroportul Otopeni.
Începând cu 11 martie, pasagerii care zboară de pe Aeroporturile Otopeni și Băneasa pot transporta lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri în bagajul de mână, conform noilor reguli ale CNAB.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat modificări importante privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină pentru pasagerii care pleacă de pe aeroporturile bucureștene. Măsura intră în vigoare miercuri, 11 martie, de la ora 00.00 și aduce o creștere semnificativă a limitei permise pentru recipiente.

Schimbări în transportul LAGs (lichide, aerosoli, geluri) pe aeroporturile Otopeni și Băneasa

Conform noilor reguli, pasagerii pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 ml per recipient.

Această relaxare a restricțiilor se aplică exclusiv pasagerilor care decolează de pe cele două aeroporturi. Măsura nu se extinde la pasagerii aflați în tranzit sau în transfer, pentru care regulile anterioare rămân în vigoare.

Motivația noilor reguli de transport lichide pe aeroporturile Otopeni și Băneasa

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a explicat că schimbarea a fost posibilă datorită investițiilor companiei în tehnologii moderne de control al bagajelor de cabină.

Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Mîndrescu.

Bogdan Mîndrescu

Bogdan Mîndrescu. Sursa foto: Facebook/Bogdan Mîndrescu

Impactul asupra pasagerilor

Noile reglementări fac mai ușoară transportarea LAGs pentru cei care călătoresc de la Otopeni sau Băneasa. Pasagerii vor putea să își ambaleze lichidele în recipiente mai mari, simplificând pregătirea bagajelor de mână și reducând riscul de confiscare a produselor la controlul de securitate.

CNAB subliniază că aceste modificări urmăresc să aducă aeroporturile bucureștene la standarde internaționale și să ofere o experiență mai fluidă și mai sigură pentru călători, menținând totodată controlul strict al securității.

