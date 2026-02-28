Sarmale de post ca la mănăstire. Ingredientul care aduce un plus de savoare

În mănăstirile din România, preparatele pregătite în Postul Mare au un gust inegalabil, iar pelerinii veniți de la distanțe mari sunt primiți la masă alături de obștea așezământului monahal. Sarmalele de post, ciorbele de legume sau chiftele din fasole se află pe lista mâncărurilor pregătite de călugări cu mare atenție. Pentru a obține un gust desăvârșit, mulți adaugă în compoziția pentru sarmale o linguriță de miere.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

• 250 g orez cu bob rotund • 500 g ciuperci proaspete • 250 g ceapă • 100 g morcov • 1 linguriță miere • Sare și piper după gust • Mărar proaspăt • Cimbru uscat • Foi de dafin • Ulei • Bulion • 1 varză murată

Începeți prin a spăla și curăța toate legumele. Ceapa și ciupercile se tocă mărunt, iar morcovul se dă pe răzătoare. Într-o tigaie încăpătoare, încingeți uleiul și căliți ceapa cu un praf de sare până devine aurie. Adăugați morcovul ras și ciupercile tocate, apoi presărați puțin piper. Amestecați constant pentru a evita lipirea și pentru a elibera aromele legumelor.

După ce legumele s-au înmuiat, încorporați orezul și lăsați-l pe foc încă două-trei minute, amestecând frecvent. Opriți focul și adăugați mărarul tocat mărunt și lingurița de miere.

Pregătiți foile de varză subțiri și așezați câte o lingură de umplutură pe fiecare foaie. Rulați sarmalele strâns, astfel încât să nu se desfacă în timpul fierberii. Cotorul verzei se toacă și se pune pe fundul vasului în care veți fierbe sarmalele, pentru a evita lipirea. Așezați sarmalele rulate, iar din loc în loc puneți foi de dafin și câteva crenguțe de cimbru pentru aromă. Turnați bulion peste ele și acoperiți totul cu foi de varză murată.

Sarmalele se fierb la foc mic, adăugând ocazional apă pentru a nu se usca și pentru a păstra aromele. Acestea pot fi servite alături de mămăliguță caldă și, pentru cei care doresc un plus de gust, ardei iute.