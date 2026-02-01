Rețetă de plăcintă ciobănească. Cum se face pentru a avea gustul desăvârșit

Plăcinta ciobănească, o adevărată comoară culinară, a reușit să cucerească gusturile celor care apreciază bucătăria tradițională. În multe sate din zonele montane, rețeta se transmite din generație în generație, iar fiecare gospodină adăugă mici ajustări în funcție de preferințe.

Plăcinta ciobănească îmbină simplitatea cu savoarea: mielul bogat în proteine combinat cu cartofii cremoși, creează un preparat sățios. Însă, pentru cei care doresc să ducă acest fel tradițional la un nivel superior, un ingredient neașteptat poate face toată diferența.

Experții de la Food Republic recomandă berea, care ar putea fi considerată „arma secretă” a acestei rețete. Berea irlandeză Guinness ajută la gătitul lent și dă un gust aparte, datorită profunzimii sale, obținută prin prăjirea orzului la temperaturi ridicate înainte de măcinare. Rezultatul este o culoare intensă, cu un gust subtil de cafea și ciocolată.

Pe lângă aroma distinctivă, Guinness are și un efect practic: îngroașă sosul de carne în mod natural, oferind umpluturii o textură moale, fără a mai fi nevoie de smântână, explică David Davidov, dezvoltatorul de rețete și creatorul The Cooking Foodie.

„Guinness adaugă o aromă intensă de prăjire, o ușoară amăreală și o bogăție care se potrivește incredibil de bine cu mielul sau carnea de vită”, a explicat Davidov.

Mai jos vă prezentăm rețeta care transformă plăcinta ciobănească într-un adevărat festin: miel fraged, acoperit cu piure de cartofi.

Pentru plăcinta ciobănească aveți nevoie de următoarele ingrediente:

500 g carne tocată de miel,

Două cepe medii, tăiate cubulețe,

Un morcov mediu, tăiat cubulețe,

Cinci căței de usturoi, tocați mărunt,

Două linguri de pastă de tomate,

O cană de supă de pui,

O lingură de sos Worcestershire,

125 ml Guinness Original,

Două lingurițe de frunze proaspete de cimbru, tocate,

Rozmarin proaspăt, tocat mărunt,

1/2 cană de mazăre, proaspătă sau congelată,

O linguriță de sare plus extra după gust,

O lingură de ulei de măsline extravirgin,

500 g cartofi, curățați de coajă,

120 ml smântână dublă,

150 g unt,

Șase căței de usturoi, tocați mărunt,

O linguriță de sare plus extra după gust,

O linguriță de pătrunjel proaspăt,

Prepararea începe cu încălzirea uleiului într-o tigaie largă, la foc mediu. Usturoiul se adaugă primul, lăsându-l să se rumenească ușor timp de șase minute, eliberându-și aroma bogată.

Următoarea etapă implică ceapa și morcovii, care se călesc împreună încă opt minute. Pasta de tomate completează baza plăcintei, iar amestecul fiert timp de zece minute capătă o nuanță intens roșie, semn că aromele s-au combinat armonios.

Focul se intensifică, iar mielul se adaugă în tigaie, lăsându-l să se rumenească bine timp de zece minute, până când capătă o crustă apetisantă. Restul ingredientelor se încorporează, iar amestecul se lasă să fiarbă până când se scade aproape complet, rezultând o consistență densă și siropoasă. Sare se pune după gust la sfârșit, după care se lasă deoparte.

Pentru topping, cartofii se taie în sferturi și se fierb în apă sărată aproximativ 15 minute, până devin fragezi. În paralel, într-o cratiță încăpătoare, usturoiul se prăjește ușor în unt timp de cinci minute, după care se adaugă smântâna și focul se reduce, pregătind sosul cremos.

După ce cartofii sunt gata, se scurg și se așază pe o tavă de copt, lăsându-i să stea cinci minute pentru a se răci un pic. Ulterior, aceștia se pasează cu grijă, completând plăcinta ciobănească cu toppingul pregătit deja.