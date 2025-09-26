Războiul pe kebab s-a încheiat, după ce Turcia a capitulat

Doner-kebab a fost în centrul unei controverse internaționale după ce Asociația Internațională a Producătorilor de Doner-kebab, Udofed, cu sediul la Istanbul, a retras cererea de includere a preparatului în lista oficială a produselor cu denumire protejată în Uniunea Europeană.

„Retragerea înseamnă automat că procedura de înregistrare este suspendată”, a declarat un reprezentant al Comisiei Europene pentru publicația Bild, sintetizând astfel decizia crucială care influențează atât producătorii turci, cât și restaurantele europene.

Doner-kebab este un preparat tradițional turcesc, cunoscut în întreaga lume, făcut din carne marinată (de vită, miel, pui sau variante vegetale) gătită pe un rotisor vertical care se învârte lent.

Feliile de carne se servesc de obicei în lipie, pita sau pe farfurie, alături de legume și sosuri precum iaurt sau tahini. Denumirea „doner” provine din turcescul „dönmek”, care înseamnă „a se întoarce”, referindu-se la modul de gătire al cărnii pe rotisor.

Preparatul a devenit simbol al bucătăriei turcești și este extrem de popular în Germania, unde numeroase restaurante îl comercializează zilnic.

Cererea pentru protecția doner-kebab a fost inițiată de Turcia în 2022, care dorea ca preparatul să fie recunoscut ca produs cu garanție a tradiționalității.

În cazul aprobării, regulile de preparare ar fi fost strict definite, incluzând ingrediente exacte, grosimea feliilor de carne și timpul de marinare. Această reglementare ar fi exclus preparatele din carne de vițel și variantele vegane pe bază de legume.

„Dacă am fi avut aprobare, regulile ar fi limitat creativitatea producătorilor și varietatea meniurilor disponibile consumatorilor europeni”, a explicat un oficial de la Deutsche Welle.

Decizia finală a venit pe fondul opoziției autorităților germane, care au susținut că 80-90% dintre localurile germane ce vând doner-kebab nu ar mai fi putut folosi această denumire.

Comisia Europeană a oferit părților implicate șase luni pentru a rezolva disputa, timp în care au avut loc consultări între Turcia și Germania.

Procesul s-a încheiat pe 20 martie, iar ulterior Comisia a analizat cererea, intenționând să o respingă.

Retragerea cererii a fost primită pozitiv de autoritățile germane. Ministerul Agriculturii din Germania a declarat că „orice altă decizie ar fi avut consecințe negative semnificative pentru producători, restaurante și consumatori”.

Practic, această mișcare evită limitarea accesului restaurantelor europene la rețete variate de doner-kebab, păstrând diversitatea gastronomică.

În plus, specialiștii în legislația alimentară europeană au subliniat că decizia previne complicații comerciale majore, având în vedere că multe afaceri locale și lanțuri de restaurante ar fi fost obligate să își modifice meniurile sau să schimbe denumirea produselor, ceea ce ar fi generat pierderi semnificative.

Estimările inițiale indicau că sute de restaurante din Germania ar fi trebuit să renunțe la tradiționalul doner-kebab în forma sa actuală.

Retragerea cererii pentru protecția doner-kebab are efecte pe termen lung asupra comerțului și culturii culinare europene.

Preparatul își păstrează statutul de produs accesibil și adaptabil în diverse regiuni, fără restricții stricte impuse de legislație.

Experții atrag atenția că decizia reflectă echilibrul necesar între protejarea tradițiilor culinare și libertatea comercială, oferind un precedent important pentru alte produse alimentare internaționale.

În context global, această hotărâre poate fi interpretată ca un semnal că Uniunea Europeană va acorda atenție nu doar protecției culturale, ci și impactului economic asupra micilor producători și comercianți.

„Această decizie este un exemplu de cum compromisul poate preveni conflictele comerciale și poate proteja atât tradiția, cât și diversitatea gastronomică”, a declarat un expert european în politici alimentare.