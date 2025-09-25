Ziua de muncă 12 ore. O dezbatere pornită din Germania ajunge și în România

Ziua de muncă s-ar putea face de 12 ore, cel puțin așa spune o dezbatere publică din Germania care a avut ecouri și în România. Acest lucru ar putea afecta grav viața angajaților, dar și drepturile lor fundamentale.

Dezbaterea are legătură cu prelungirea zilei de muncă la 12 ore. Dar acest lucru contravine normelor interne, dar și celor europene. Mai exact, Directiva 2003/88/CE prevede clar faptul că săptămânal se pot munci 48 de ore, cu minimum de odihnă de 11 ore zilnic. Motivul pentru care s-au stabilit aceste limite sunt mai multe studii care arată că un lucrător obosit nu mai dă randament.

De asemenea există riscuri mult mai mare de îmbolnăvire a angajaților sau de accidentare. În ceea ce privește reglementările interne, sunt anumite excepții, dar se respectă cele 48 de ore săptămânal. Mai exact, se poate depăși programul de 8 ore pe zi, doar că salariatul trebuie să își de acordul. iar cele 48 de ore nu pot fi depășite.

Pe de altă parte, în cazul în care un angajat are o tură de 12 ore, acesta va avea următoarele 24 de ore libere. De asemenea, munca suplimentară poate fi compensată și financiar, dar și în zile libere, în următoarele 90 de zile.

Iar în cazul în care nu se pot acorda zilele libere, atunci, angajatul va primi un spor la salariu, care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. De asemenea, Codul Muncii prevede anumite programe de muncă individualizate care pot fi stabilite de comun acord cu angajatorul.

Pe de altă parte, național, și Constituția apără drepturile angajatului. Articolul 41 alin (3) arată că „durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore”. Desigur, articolul poate fi interpretat. Dar mai departe de Constituție există Declarația Universală a Drepturilor Omului. „

Orice persoană are dreptul la odihnă și la timp liber, inclusiv la o limitare rezonabilă a timpului de lucru și la concedii periodice plătite”, se arată la articolul 24. Drept urmare, ziua de muncă de 12 ore nu are bază de susținere în nicio reglementare legală existentă. Asta nu înseamnă că nu poate fi creată una.