De ce pleacă medicii și asistentele. „Reușesc să își achite datoriile”

Exclusiv. În ultimii ani, exodul cadrelor medicale a devenit tot mai îngrijorător. Din cauza salariilor mici și a lipsei dotărilor din spitale, mulți dintre ei aleg calea străinătății. Fenomenul lasă urme adânci în sistemul medical din România. În multe unități spitalicești, secțiile se confruntă cu deficit de personal, iar listele de așteptare pentru pacienți sunt lungi. Gabriela Sălăgean, manager de recrutare și relocare la Moving People, afirmă că există o cerere uriașă pentru Belgia. Dornice să aibă un trai mai bun, multe cadre medicale aleg să lase totul în urmă și să înceapă o nouă etapă peste hotare.

Un asistent medical debutant în România câștigă adesea puțin peste salariul minim, în timp ce aceeași profesie, în Belgia, Franța sau Germania, este remunerată cu sume de peste 2.000 de euro lunar.

„Cei care pleacă în Belgia lucrează din prima zi ca asistenți medicali. Salariul minim pentru un asistent care abia a absolvit școala, pentru cei cu postliceală, este de 2.250 de euro net. Au și al doisprezecelea salariu și lucrează 38 de ore pe săptămână. Pentru cei care au terminat patru ani de studii în domeniu, salariul este de 2.450 de euro. Salariile sunt foarte mari”, spune ea.

Potrivit companiei de recrutare,Belgia se află pe lista țărilor în care medicii și asistentele pot face un pas important în carieră. Țara este apreciată pentru raportul echilibrat între venituri și costurile de trai, permițându-le acestora să acopere chirii de 700–900 de euro, să își gestioneze cheltuielile zilnice și să pună bani deoparte.

„La ora actuală, Belgia este una dintre cele mai preferate țări, pentru că raportul dintre calitatea vieții și costuri este unul echilibrat. Practic, pot să își plătească o chirie de 700-900 de euro, să mănânce, să își acopere cheltuielile și să pună și bani deoparte”, adaugă Gabriela Sălăgean.

Pe lângă cheltuielile legate de cazare, mâncare și utilități, multe cadre medicale reușesc să își ajute și copiii rămași în țară.

„Avem un cuplu de asistenți, soț și soție, care în România câștigau împreună 1.600 de euro, iar acum au venituri de peste 5.000 de euro lunar. Ei povestesc că nu le vine să creadă că reușesc să își achite datoriile, să își sprijine copiii la facultate și, în același timp, să trăiască decent”, explică specialistul în HR.

După ani de studiu, mulți medici tineri aleg aceeași cale.

„Cererea este foarte mare. Din ce în ce mai mulți își doresc să plece. În ultimele șase luni, solicitările pentru asistente, medici și stomatologi au crescut considerabil. Sunt stomatologi care în România câștigă 600-700 de euro și abia își permit chiria, fiind nevoiți să ceară sprijin financiar de la părinți”, adaugă ea.

Potrivit expertului în HR, majoritatea medicilor au ales să plece din cauza condițiilor de lucru.

„Sunt și medici specialiști care s-au plâns că nu au materialele necesare în spitale. Unii anesteziști au povestit că nu aveau cu ce să intubeze pacienții. Mulți au spus că s-au săturat, pentru că după ani întregi de școală nu au nicio mulțumire”, a încheiat Gabriela Sălăgean.

În schimb, cererea pentru Italia este foarte mică, spune proprietarul unei firme de recrutare din Pitești. Potrivit acestuia, asistenții medicali cer salarii foarte mari, însă nu au multă experiență în domeniu și nici nu sunt dispuși să se adapteze la condițiile de lucru din spitalele din străinătate.

„Chiar ne gândim să renunțăm. Asistenții medicali din România vor foarte mulți bani ca să plece. Pretențiile sunt mari, dar vin fără experiență. Am trimis pe cineva la o clinică din Italia și ne-a creat probleme. Se poate ajunge la 2.000 de euro, în funcție de câte ore lucrează, dar serviciul este mai lejer acolo. Noi am oferit și transport și cazare, însă nu au fost serioși”, a explicat acesta.

În plus, el a adăugat că asistenții medicali nu pot ajunge în România la un astfel de câștig lunar.

„La ultimele interviuri am observat că mulți sunt neserioși, lucru pe care nu mă așteptam să-l văd la români. În România nu câștigă asemenea salarii. Cum salariile sunt aproape aliniate cu cele din Italia, nu văd de ce ar trebui să primească mai mult acolo. Este o aberație ce cer ei”, a mai spus proprietarul firmei din Pitești.

Potrivit anunțurilor de pe platformele de recrutare, salariul unui asistent medical într-o clinică privată variază între 3.400 și 9.000 de lei. Salariul unei asistente medicale angajate la stat în România variază în funcție de vechime, grad și unitatea medicală în care lucrează. În general, pentru o asistentă debutantă, salariul de bază este între 3.000 și 3.500 de lei net, iar pentru asistente cu experiență și specializări suplimentare poate ajunge la 5.000–6.000 de lei net pe lună. La aceste sume se pot adăuga sporuri pentru ture de noapte, gărzi sau condiții de muncă speciale.