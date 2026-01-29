Social

Rețetă de post cu cartofi. Simplă, ieftină și plină de savoare

Rețetă de post cu cartofi. Simplă, ieftină și plină de savoare
Cartofii cu coriandru sunt perfecți pentru zilele aglomerate, când nu ai mult timp de stat în bucătărie, pentru că se fac rapid și fără ingrediente scumpe sau tehnici complicate. Pot fi serviți fie ca fel principal, fie ca garnitură, în funcție de dorința fiecăruia.

Cartofi de post cu coriandru

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • cartofi
  • ceapă
  • usturoi
  • griș
  • ulei vegetal
  • coriandru proaspăt
  • pătrunjel
  • sare
  • fulgi de chili, opțional

Cantitățile pot fi ajustate în funcție de preferințe sau de numărul de porții dorite.

Mod de preparare

Cartofii se curăță cu grijă și se taie în cuburi medii, apoi se pun la fiert într-o oală cu apă și puțină sare, unde se lasă până devin fragezi, dar suficient de fermi încât să nu se sfărâme.

După fierbere, apa se scurge complet, iar cartofii se lasă câteva minute deoparte. Între timp, într-o tigaie mare se adaugă uleiul și se încinge la foc mediu, după care se pune ceapa tocată fin, care se călește până devine sticloasă, fără a se rumeni.

Cei mai gustoși cartofi rumeniți

Usturoiul se adaugă ulterior și se amestecă pentru scurt timp, doar cât să își elibereze aroma, fără a se arde. Cartofii fierți se transferă în tigaie, peste ceapă și usturoi, și se amestecă ușor, astfel încât să nu se zdrobească. Se lasă câteva minute la foc mediu, timp în care încep să se rumenească ușor pe margini.

Grișul se presară treptat peste cartofi, amestecând constant, iar dacă compoziția pare prea uscată, se poate adăuga puțină apă sau supă de legume.

La final, gustul se potrivește cu sare, iar pentru un plus de gust se pot adăuga fulgi de chili. Focul se oprește, iar coriandrul și pătrunjelul tocate fin se presară deasupra și se încorporează ușor.

