Rețeta originală de omletă turcească. O găsești în toate restaurantele din Istanbul

Menemen este unul dintre cele mai îndrăgite preparate de mic dejun din Turcia și nu lipsește de pe mesele celor care trăiesc în această țară. Spre deosebire de omleta clasică, Menemen combină legumele proaspete cu ouă și condimentele aromate, oferind un preparat consistent, colorat și extrem de savuros.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

4 ouă

2 roșii mici

1 ardei gras verde

1 ceapă mică

2 lingurițe pastă de tomate

3 lingurițe ulei de măsline

1/2 linguriță oregano uscat

Sare

Piper

Chilli, după gust

Primul pas constă în pregătirea legumelor: se spală și se taie cubulețe mici. Ceapa și ardeiul gras se călesc în ulei de măsline, într-o tigaie adâncă, împreună cu un praf de sare.

După ce se înmoaie ușor, se adaugă roșiile tocate și pasta de tomate. Se condimentează cu sare, piper, oregano și, dacă se dorește, cu chilli. Totul se lasă la foc mediu timp de 7–8 minute, până când legumele devin moi și aromele se combină armonios.

Între timp, ouăle se bat separat și se adaugă peste legumele din tigaie, făcând loc în centrul acestora. Se amestecă ușor până când ouăle încep să se lege, iar apoi se mai lasă pe foc aproximativ două minute, amestecând continuu pentru a obține o textură uniformă și cremoasă. Preparatul se servește imediat, fierbinte, alături de pâine prăjită.

Pentru o variantă mai bogată, turcii adaugă carne tocată de vită sau miel. În acest caz, carnea se călește întâi în ulei de măsline, la foc mic, timp de 15–20 de minute, amestecând constant.

După ce carnea este aproape gătită, se adaugă legumele și ouăle. Această variantă se numește kiymali menemen și are o aromă mai intensă, fiind o opțiune ideală pentru cei care vor să savureze un mic dejun sățios.