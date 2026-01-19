Social

Ouăle prăjite, mai mult decât un mic dejun banal. Cum le pregătesc marii bucătari

Ouăle prăjite, mai mult decât un mic dejun banal. Cum le pregătesc marii bucătarioua prajite. Sursa foto: Freepik
Ouăle prăjite sunt, de cele mai multe ori, alegerea ideală atunci când nu ai timp sau dispoziție pentru rețete complicate. Sunt ușor de pregătit, sățioase și pot fi adaptate oricărui moment al zilei, de la un mic dejun rapid până la o masă lejeră de prânz.

Ouă prăjite ca în bucătăriile restauratelor de lux. Ingredientul care aduce un plus de gust

Deși ouăle prăjite par un preparat banal, felul în care le gătești poate face o diferență uriașă. Chiar și un mic detaliu – un ingredient sau un gest simplu – poate transforma complet textura albușului, cremozitatea gălbenușului și aroma finală.

Bucătarii spun că diferența reală apare atunci când uleiul este înlocuit cu unt. Acesta se topește lent în tigaie și eliberează o aromă bogată, care îmbracă oul și îi oferă un gust mult mai bun. Albușurile se rumenesc frumos, capătă margini ușor crocante, iar interiorul rămâne moale și gustos.

cofraj de ouă

cofraj de ouă. Sursa foto: Freepik

Trucul simplu pentru a obține cele mai gustoase ouă prăjite

Pentru un rezultat cu adevărat reușit, este recomandată folosirea unei linguri generoase de unt pentru fiecare ou, lăsată să se topească înainte ca acesta să fie spart în tigaie. În timpul gătirii, untul poate fi turnat ușor peste albușuri cu ajutorul unei linguri.

În acest mod, oul se va găti uniform, iar gustul te va impresiona de la prima îmbucătură.

O variantă pentru cei care vor să evite grăsimile

Pentru cei care vor să evite grăsimile sau pur și simplu caută o metodă mai ușoară de a găti, ouăle prăjite pot fi preparate și în apă, fără să își piardă savoarea sau textura plăcută. Această metodă, apropiată de tehnica ouălor poșate, permite păstrarea gălbenușului moale, în timp ce albușul se întărește delicat

Procesul este simplu: într-o tigaie cu puțină apă adusă ușor la fierbere, oul se sparge și se lasă să se gătească câteva minute, până când albușul devine ferm, iar gălbenușul rămâne cremos.

