Coaste cu miere și cartofi la cuptor. Preparatul ideal pentru un prânz în familie

Duminica este momentul ideal pentru a aduna familia în jurul mesei și a savura preparate gătite cu răbdare și atenție. Coastele fragede de porc sunt alegerea perfectă pentru o masă alături de cei dragi și se prepară în câțiva pași. Pe lângă aspect, acestea sunt incredibil de gustoase și pot fi servite alături de o bere neagră.

Fie că alegi să le savurezi alături de garnitură sau le preferi doar cu mujdei, acestea vor fi la fel de delicioase .

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

1,2 kg coaste de porc

4 cartofi medii

3 linguri ulei de măsline

4 căței de usturoi

2 lingurițe boia dulce

1 linguriță boia afumată

1 linguriță cimbru uscat

150 ml sos de roșii

2 linguri miere

2 linguri sos de soia

Sare și piper după gust

Începeți prin a pregăti coastele. Spălați-le bine și ștergeți-le cu un prosop de hârtie. Într-un bol, amestecați sosul de roșii, mierea, sosul de soia, boiaua dulce și afumată, cimbrul, usturoiul tocat mărunt, sarea și piperul. Ungeți bine coastele cu acest amestec și lăsați-le la marinat timp de 30–60 de minute, pentru ca aromele să pătrundă în carne.

Între timp, curățați cartofii și tăiați-i în bucăți medii. Amestecați-i cu ulei de măsline, sare, piper și puțin cimbru. Așezați-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Preîncălziți cuptorul la 180°C. Așezați coastele peste cartofi și acoperiți tava cu folie de aluminiu pentru a păstra suculența cărnii. Coaceți totul timp de aproximativ 90 de minute, apoi descoperiți tava și mai lăsați preparatul încă 15–20 de minute, pentru a obține o crustă ușor rumenită.

Serviți coastele fragede alături de cartofii aromați, stropiți cu sosul obținut în tavă. Pentru un plus de prospețime, puteți adăuga salată verde sau murături de sezon. De asemenea, acestea pot fi savurate alături de mujdei de usturoi. Pentru o variantă cu mai puțină grăsime, coastele de porc pot fi gătite la airfryer.