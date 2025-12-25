Rețetă de mușchiuleț de porc de la Lisa Gold

Pentru cei care caută să aducă un suflu nou mesei de Crăciun, mușchiulețul de porc se dovedește o alegere ideală. Tradiționala friptură poate fi reinterpretată într-o manieră originală, combinând ingrediente atent alese cu noua tehnică de pregătire, se arată în recomandarea Lisei Goldnger, bucătăreasă și fondatoare a Panning the Globe.

Această variantă de mușchiuleț de porc la tavă se dovedește a fi una dintre cele mai inspirate opțiuni pentru masa de Crăciun. În doar 30 de minute de pregătire, poți avea o friptură fragedă, cu o crustă aromată de condimente, însoțită de cartofi rumeniți, broccoli și roșii cherry.

Ce face această rețetă să iasă în evidență:

Este rapidă și eficientă: întregul preparat este gata în aproximativ jumătate de oră, ideal pentru cinele de sărbători.

Arome intense: frecarea mușchiului de porc cu un mix de condimente dă naștere unei cruste gustoase.

Perfectă pentru gătitul la tavă,

Gătire fără complicații: carnea nu are nevoie de grăsime în plus, se condimentează, se rumenește puțin și se dă la cuptor.

O alegere sănătoasă pentru masa de Crăciun: mușchiulețul de porc este o sursă de proteine slabe, cu un conținut de grăsime comparabil cu cel al pieptului de pui fără piele, transformând rețeta într-o opțiune nutritivă și hrănitoare.

Mușchiuleț de porc: Alegeți una sau două bucăți, în funcție de mărime. Pentru patru porții este indicată o cantitate de cel puțin 500 g.

Alegeți una sau două bucăți, în funcție de mărime. Pentru patru porții este indicată o cantitate de cel puțin 500 g. Mix de condimente: Combinați pudră de chili, oregano, chimen, boia dulce, sare și piper negru pentru a obține o pastă aromată, ideală pentru a îmbrăca mușchiulețul.

Combinați pudră de chili, oregano, chimen, boia dulce, sare și piper negru pentru a obține o pastă aromată, ideală pentru a îmbrăca mușchiulețul. Cartofi gold sau cartofi roșii: Cartofii noi, cu coaja lor subțire și fragedă, sunt perfecți pentru a fi gătiți întregi la cuptor.

Cartofii noi, cu coaja lor subțire și fragedă, sunt perfecți pentru a fi gătiți întregi la cuptor. Șalote: Coapte, dau o aromă bogată și dulce. Dacă nu le aveți îndemână, ceapa roșie este o alternativă bună.

Coapte, dau o aromă bogată și dulce. Dacă nu le aveți îndemână, ceapa roșie este o alternativă bună. Roșii cherry: La temperaturi ridicate, se crapă ușor și eliberează un suc dulce și intens, excelent în preparatele la tavă.

La temperaturi ridicate, se crapă ușor și eliberează un suc dulce și intens, excelent în preparatele la tavă. Broccoli: Se fac rapid, se rumenesc frumos și adaugă un gust aparte preparatului final.

Pentru un preparat aromat și suculent, începe prin a masa mușchiulețul de porc cu ulei și condimente, apoi rumenește-l într-o tigaie de fontă, astfel încât să capete o crustă uniformă. Separat, combină cartofii și legumele cu ulei de măsline, sare și piper, apoi așază-le într-o tavă de copt, lăsând în centru un spațiu pentru mușchiuleț.

După ce mușchiulețul a fost rumenit, transferă-l în tava pregătită și introduci totul în cuptorul încins la 220°C. Lasă preparatul să se coacă aproximativ 18–20 de minute, până când carnea ajunge la o temperatură internă de 63°C. Scoate mușchiulețul și lasă-l să se odihnească, iar legumele și cartofii continuă să se gătească încă 10–12 minute, până devin moi și ușor aurii la exterior.

Mușchiulețul de porc nu trebuie confundat cu friptura obișnuită de porc, mult mai voluminoasă și cu un strat generos de grăsime. Tocmai lipsa grăsimii îl face extrem de fraged, dar și ușor de compromis dacă este gătit prea mult. Pentru a obține un mușchiuleț suculent și aromat, câteva reguli simple fac toată diferența:

rumenirea rapidă la temperatură ridicată activează zaharurile naturale și creează o crustă aurie, plină de savoare, care transformă complet preparatul.

verifică preparatul cu câteva minute înainte de a fi gata. Cuptoarele pot varia ca temperatură, la fel și dimensiunea mușchiulețului, iar chiar și o diferență mică poate afecta textura finală.

carnea este perfect gătită atunci când ajunge la 63°C în interior. Scoate mușchiulețul din cuptor imediat ce atinge această valoare.

nu tăia mușchiulețul imediat după coacere. În primele 5–10 minute după ce îl scoți din tavă, sucurile se redistribuie în interior. Dacă grăbești felierea, acestea se vor scurge pe tocător, iar carnea va părea mai uscată decât este în realitate.

După ce mușchiul de porc a avut câteva minute să se relaxeze după gătire, tăiați-l în medalioane și așezați bucățile pe un platou. Între timp, scoateți legumele și cartofii din cuptor și dați-le un plus de savoare cu un strop de ulei de măsline, o picătură de oțet balsamic și puțin sos de soia, combinația preferată pentru a intensifica aroma legumelor coapte. Aranjați apoi garnitura în jurul cărnii și aduceți totul la masa de Crăciun.

Dacă vreți să adăugați un accent iberic cinei, completați preparatul cu un sos Romesco făcut în casă (un sos spaniol tradițional din Catalonia, făcut din ardei copți, roșii, migdale, usturoi și ulei de măsline). Se pregătește ușor, rezistă până la o săptămână în frigider și este absolut delicios. Iar dacă vă rămâne, îl puteți folosi la sandvișuri, burgeri sau ca adaos la aproape orice fel de mâncare.