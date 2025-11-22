Cât costă carnea de porc înainte de Sărbători

Carnea de porc este nelipsită de pe mesele românilor de Sărbători, fiind ingredientul principal al numeroaselor preparate tradiționale, de la sarmale și fripturi, până la cârnați și preparate afumate. Ca în fiecare an, odată cu apropierea lunii decembrie, românii încep să caute cele mai bune oferte, comparând prețurile din piețe, magazine și supermarketuri, pentru a se asigura că aleg cea mai accesibilă variantă.

Carnea tocată de porc, folosită pentru prepararea sarmalelor sau a cârnaților, se vinde acum cu 21 de lei pe kilogram. Pulpa de porc fără os a ajuns la 23 de lei kilogramul, iar spata fără os se găsește la 22 de lei. Cotletul de porc feliat pornește de la 24 de lei kilogram, în timp ce ceafa de porc fără os a depășit pragul de 37 de lei.

Pentru mușchiulețul de porc, cumpărătorii plătesc în jude de 42 de lei pe kilogram. În unele supermarketuri, ceafa de porc feliată se vinde cu prețuri care pornesc de la 42.

În viu, prețul unui kilogram pornește de la 13 lei și ajunge la 17 lei, conform anunțurilor publicate pe grupurile de Facebook ale fermierilor.

Crescătorii de animale spun că nu lasă din preț având în vedere cheltuielile mari cu furajele și întreținerea porcilor, dar și cererea ridicată din perioada sărbătorilor, când cumpărătorii caută carne proaspătă pentru mesele festive.

Recent, ministrul Agriculturii s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), împreună cu conducerea ANSVSA și a Consiliului Concurenței, pentru a pregăti piața pentru perioada de consum intens din iarnă.

Discuțiile s-au concentrat pe funcționarea lanțului alimentar, în special pe sectoarele carne, ouă și lactate, și au vizat stabilirea unor măsuri comune pentru consolidarea colaborării între producători, procesatori și retaileri.

„Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, am discutat modalitățile de integrare a cât mai multor fermieri în lanțurile de retail, pentru ca românii să găsească pe raft carne de porc românească. În lunile noiembrie și decembrie, în urma investițiilor din ultima perioadă, producția internă poate satisface consumul de carne proaspătă de porc, iar fermele din România dispun de efective suficiente și de calitate”, a explicat oficialul MADR.