Social

Prima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului 2025. Cum pregătești cel mai gustos păstrăv la cuptor

Comentează știrea
Prima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului 2025. Cum pregătești cel mai gustos păstrăv la cuptorSursa: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De altfel, aceasta este prima zi cu dezlegare la peșfe din Postul Crăciunului. Dacă vrei să te bucuri de un preparat de excepție, această rețetă este potrivită pentru masa de prânz sau pentru o cină în familie. Acesta poate fi savurat alături de mămăligă caldă și mujdei.

Dezlegare la pește. Cum pregătești cel mai bun păstrăv la cuptor

Multe persoane preferă păstrăvul prăjit, însă varianta la cuptor este cel puțin la fel de gustoasă.

Ingredientele necesare:

  • 2 păstrăvi întregi, curați și eviscerați
  • 2-3 linguri ulei de măsline
  • 1 lămâie (zeama și feliile)
  • 3-4 căței de usturoi
  • 1 legătură de pătrunjel proaspăt
  • Sare după gust
  • Piper după gust
  • Opțional: cimbru sau mărar pentru aromă

Mod de preparare

Pentru început, este important să alegeți păstrăvi proaspeți, curățați și spălați bine. Păstrăvul are o carne delicată, iar pregătirea corectă îi păstrează suculența și aroma. Legumele și condimentele care însoțesc peștele vor transforma acest preparat într-un adevărat festin.

Cine este neurochirurgul care l-a operat pe Gigi Becali. Medicul e și preot la o biserică din Constanța
Cine este neurochirurgul care l-a operat pe Gigi Becali. Medicul e și preot la o biserică din Constanța
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și legionare. Decizie definitivă
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și legionare. Decizie definitivă

Prepararea începe cu pregătirea unei tăvi de cuptor tapetate cu hârtie. Păstrăvii, curați și eviscerați, se ung cu ulei de măsline și se condimentează cu sare, piper și ierburi aromatice precum pătrunjel, mărar sau cimbru. Pentru un plus de savoare, în interiorul fiecărui pește se pot pune felii de lămâie și rondele subțiri de ceapă sau morcov.

Păstrăv

Păstrăv. Sursa foto: Pixabay

Păstrăv cu legume la cuptor

Legumele nu sunt doar un acompaniament, ci completează gustul păstrăvului. În tavă se pot adăuga cartofi, ardei sau roșii, care se coc împreună cu peștele, absorbind aromele și dând consistență preparatului.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180-200°C pentru aproximativ 20-25 de minute. La final, folia se îndepărtează, iar peștele și legumele se lasă să se rumenească ușor. În funcție de preferințe, peștele poate fi savurat alături de mămăligă caldă și mujdei sau de orez fiert.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:58 - Cine este neurochirurgul care l-a operat pe Gigi Becali. Medicul e și preot la o biserică din Constanța
10:51 - Scandalul urmăririi politicienilor Republicani de către Administrația Biden ia amploare în SUA
10:46 - Îngrozitorul domn Fritz
10:40 - Ludovic Orban, o carieră politică marcată de achitări și controverse
10:32 - Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și legionar...
10:27 - Google a lansat Nana Banana Pro, un generator de imagini făcute cu AI bazat pe Gemini 3

HAI România!

Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale