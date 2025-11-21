Prima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului 2025. Cum pregătești cel mai gustos păstrăv la cuptor

Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De altfel, aceasta este prima zi cu dezlegare la peșfe din Postul Crăciunului. Dacă vrei să te bucuri de un preparat de excepție, această rețetă este potrivită pentru masa de prânz sau pentru o cină în familie. Acesta poate fi savurat alături de mămăligă caldă și mujdei.

Multe persoane preferă păstrăvul prăjit, însă varianta la cuptor este cel puțin la fel de gustoasă.

Ingredientele necesare:

2 păstrăvi întregi, curați și eviscerați

2-3 linguri ulei de măsline

1 lămâie (zeama și feliile)

3-4 căței de usturoi

1 legătură de pătrunjel proaspăt

Sare după gust

Piper după gust

Opțional: cimbru sau mărar pentru aromă

Pentru început, este important să alegeți păstrăvi proaspeți, curățați și spălați bine. Păstrăvul are o carne delicată, iar pregătirea corectă îi păstrează suculența și aroma. Legumele și condimentele care însoțesc peștele vor transforma acest preparat într-un adevărat festin.

Prepararea începe cu pregătirea unei tăvi de cuptor tapetate cu hârtie. Păstrăvii, curați și eviscerați, se ung cu ulei de măsline și se condimentează cu sare, piper și ierburi aromatice precum pătrunjel, mărar sau cimbru. Pentru un plus de savoare, în interiorul fiecărui pește se pot pune felii de lămâie și rondele subțiri de ceapă sau morcov.

Legumele nu sunt doar un acompaniament, ci completează gustul păstrăvului. În tavă se pot adăuga cartofi, ardei sau roșii, care se coc împreună cu peștele, absorbind aromele și dând consistență preparatului.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180-200°C pentru aproximativ 20-25 de minute. La final, folia se îndepărtează, iar peștele și legumele se lasă să se rumenească ușor. În funcție de preferințe, peștele poate fi savurat alături de mămăligă caldă și mujdei sau de orez fiert.