Zilele cu dezlegare la pește, gaură în buget pentru credincioși. Ce buget trebuie să aloce pentru singură masă

Postul Crăciunului este una dintre perioadele cele mai importante ale anului liturgic pentru credincioșii ortodocși. Timp de aproximativ 41 de zile, aceștia sunt chemați să se abțină de la carne, ouă și lactate, urmând rânduielile bisericești. În mod obișnuit, peștele poate fi mâncat în fiecare sâmbătă și duminică din Postul Crăciunului, ca o mică recompensă pentru efortul spiritual al credincioșilor. Totuși, cei care urmează această regulă trebuie să își calculeze atent bugetul. În unele supermarketuri, păstrăvul somonat ajunge la aproximativ 50 lei/kg.

Codul și macroul sunt opțiuni mai convenabile pentru zilele cu dezlegare la pește, fiind pești mai ieftini și ușor de găsit. În supermarketuri și piețe, prețurile variază între 30 și 35 lei pe kilogram.

În schimb, somonul, fie proaspăt sau afumat, este mult mai scump, ajungând până la 65 lei/kg sau mai mult. Icrele de păstrăv sunt apreciate pentru gust și textură, însă o porție mică de 50 g poate depăși 20 de lei.

În unele supermarketuri, salata de icre de crap se găsește la prețuri cuprinse între 8 și 10 lei pentru 100 g, echivalentul a aproximativ 80–100 lei/kg.

Variantele mai simple, sărate, pot ajunge la peste 25 lei pentru 100 g, iar sortimentele gourmet sau mixurile cu icre de somon pot depăși chiar 30 lei pentru porție.

Pentru cei care aleg să mănânce pește la restaurant în zilele de dezlegare, nota poate fi și mai consistentă. O porție de păstrăv la grătar în București ajunge la aproximativ 70–75 lei, file-ul de somon la 95 lei, iar preparatele mai sofisticate cu pește sau fructe de mare pot depăși 120–150 lei pe porție.

Astfel, o masă completă pentru două persoane poate ajunge la 200–300 lei, în funcție de tipul de pește și garniturile alese. Pe lângă preparat, multe restaurante taxează în plus mujdeiul și garnitura.