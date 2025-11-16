Monden

Prețurile cresc, se introduc reclame, dar românii nu renunță la streaming

Prețurile cresc, se introduc reclame, dar românii nu renunță la streaming
Creșterea tarifelor la serviciile de streaming video nu mai este doar o tendință globală, ci începe să se manifeste tot mai clar și pe piața din România.

În timp ce marile platforme americane precum HBO Max, Netflix și Disney+ au anunțat majorări de preț la nivel internațional, abonații români observă deja modificări similare.

Explicațiile invocate sunt comune: costuri ridicate de producție, inflație și nevoia companiilor media de a transforma platformele de streaming în surse directe de profit.

Context global – de la „alternativă ieftină” la costuri tot mai mari

La lansare, serviciile de streaming erau promovate drept o opțiune mai accesibilă decât televiziunea prin cablu. În ultimii ani însă, prețurile s-au majorat constant.

„Cândva văzut ca o alternativă mai ieftină la cablu, costul unui abonament la principalele platforme de streaming continuă să crească.”

Această realitate se resimte și în Europa, inclusiv în România, unde marile platforme au actualizat tarifele pentru 2025.

Prețurile actuale ale principalelor platforme în România

Conform datelor publicate, începând cu anul 2025, valorile lunare pentru cele mai populare servicii de streaming sunt următoarele:

Netflix:

  • Basic – $7,99 € /lună
  • Standard – $10,99/lună,
  • Premium – 13,99 €/lună
Netflix

Netflix. Sursă foto: Pixabay

Max (fost HBO Max):

Basic cu reclame – 4,99 € ≈ 25 lei/lună Standard fără reclame – 6,99 € ≈ 35 lei/lună Premium (4K, mai multe ecrane) – 9,99 € ≈ 50 lei/lună

Disney+:

Standard – 29,99 lei/lună Premium – 49,99 lei/lună

SkyShowtime:

Cu reclame – 3,99 €/lună Fără reclame – 5,99 €/lună Premium (4K UHD) – 8,99 €/lună

Prime Video (Amazon): 14,99 lei/lună

VOYO (Pro TV): 6,99 €/lună

„După ultimele scumpiri, dacă vrei să te abonezi în România la top 5 cele mai bune platforme, ai putea scoate din buzunar până la 235 lei pe lună.”

De ce cresc prețurile și pe piața locală

Specialiștii citați în articolele sursă explică faptul că scumpirile sunt generate de presiunea pe profit a companiilor media și de investițiile masive în conținut original.

Brahm Eiley, președinte al Convergence Research Group afirma:

„Restul activităților lor au fost afectate de trecerea la streaming, așa că această zonă trebuie să devină profitabilă pentru a compensa declinul celorlalte segmente.”

De asemenea, Tim Hanlon, director al Vertere Group, sublinia că

„Streamingul trebuie acum să fie un centru de profit de sine stătător.”

Aceste explicații se potrivesc și pentru contextul românesc, unde costurile de licențiere și localizare a conținutului (dublaj, subtitrări, distribuție) contribuie la majorarea prețurilor.

Comportamentul consumatorilor din România

În România, utilizatorii tind să dețină mai multe abonamente simultan. Media este de 4-5 servicii per gospodărie, potrivit datelor.

Streaming

Streaming. Sursa foto: dreamstime.com

Studiile arată și o creștere a preferinței pentru planurile cu reclame, datorită costurilor mai reduse.

„Trei din patru consumatori acceptă să urmărească reclame dacă acest lucru le reduce costurile.”

Totodată, peste 40% dintre abonați afirmă că se simt „copleșiți” de numărul de servicii și iau în calcul renunțarea la unele dintre ele.

Perspective pentru următoarele luni

Pe termen mediu, analiștii se așteaptă la continuarea ajustărilor tarifare moderate, pe măsură ce competiția rămâne ridicată.

În același timp, este de așteptat ca platformele să introducă noi planuri hibride (cu reclame și preț redus) pentru a menține baza de abonați.

Astfel, deși România rămâne o piață cu prețuri mai accesibile decât cele occidentale, direcția este similară: abonamentele de streaming se scumpesc treptat, iar consumatorii devin mai atenți la valoarea oferită de fiecare platformă.

