Noua obsesie a românilor, declanșată în pandemie, scoate din buzunar o sumă echivalentă unei rate lunare

Abonamentele digitale au devenit o parte constantă din bugetul familiilor. Streaming, platforme de muzică, gaming, cloud, presă online și aplicații mobile formează un „cost invizibil” care crește de la lună la lună. Economiștii atrag atenția că aceste cheltuieli concurează cu ratele la bancă sau facturile.

Românii au intrat în era abonamentelor digitale fără să-și dea seama când a început. Platformele de streaming precum Netflix, Amazon Prime Video, Max sau Disney+, serviciile de muzică precum Spotify și YouTube Premium, aplicațiile de gaming, stocarea în cloud, softurile pentru productivitate, știrile din presă și aplicațiile mobile cu acces premium au devenit parte din rutina lunară. Fiecare cost este mic separat, dar adunate, sumele pot ajunge la nivelul unei rate bancare.

Rapoarte ale companiilor de analiză tech, publicate în presa internațională, arată că obiceiul de a avea 5, 10 sau chiar 15 abonamente nu este un fenomen românesc izolat.

În România, creșterea s-a amplificat după 2020, odată cu pandemia, când consumul digital a explodat. Platformele de video streaming au înregistrat sute de mii de conturi noi, presa online a introdus pachete premium, iar magazinele de aplicații au încurajat modelul „abonament, nu achiziție”.

Economiștii vorbesc despre un „cost invizibil”: abonamentele digitale funcționează pe modelul plăților recurente, cu taxe mici, retrase automat. O familie poate plăti câteva zeci de lei pe lună pentru fiecare platformă. Plătite automat, sumele par nesemnificative. Problema apare când sunt puse cap la cap.

Specialiștii explică faptul că românii subestimează costul total al abonamentelor pentru că plățile sunt împrăștiate pe carduri diferite, conturi separate sau intervale variate. În plus, multe aplicații au perioade de probă gratuită care se transformă automat în plată, iar utilizatorii uită să renunțe la ele.

În zona de entertainment, piața este dominată de serviciile video. Netflix are o bază mare de utilizatori în România, însă concurența este puternică. Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV și alte platforme au intrat agresiv pe piață, fiecare cu propriile licențe și producții exclusive.

Fiecare costă între câteva zeci și peste o sută de lei pe lună, în funcție de pachet și calitatea imaginii. Familiile cu copii au de obicei două sau trei abonamente diferite, pentru conținut variat.

Muzica a trecut aproape complet în digital. Spotify, YouTube Premium, Apple Music sau Deezer sunt cele mai folosite servicii de streaming audio din România. Majoritatea utilizatorilor plătesc pentru a scăpa de reclame sau pentru a descărca melodii offline. Costurile sunt, din nou, relativ mici, dar lună după lună devin parte din factura nevăzută.

YouTube Premium are un avantaj: elimină reclamele de pe platformă, lucru extrem de tentant într-o societate în care conținutul video este consumat zilnic. Pentru mulți utilizatori, acesta devine primul abonament pe care nu-l mai pot anula.

Piața jocurilor video este un alt motiv pentru care bugetul digital crește. Copiii și tinerii au unul sau mai multe abonamente active: Xbox Game Pass, PlayStation Plus, EA Play, Ubisoft+, serviciile de mobile gaming din App Store și Google Play, sau chiar jocuri care cer abonamente lunare. În familiile în care jocurile reprezintă o pasiune, costurile depășesc abonamentele de streaming.

În presa internațională, specialiștii atrag atenția că modelul abonamentelor din gaming înlocuiește ideea clasică de „cumperi un joc o dată”. Plata se repetă, iar utilizatorul pierde acces la conținut dacă anulează abonamentul.

Bucăți din viața digitală nu mai pot funcționa fără abonament. Serviciile de cloud precum Google One, iCloud sau Dropbox sunt folosite pentru fotografii, documente și backup. Utilizatorii pot începe cu un pachet gratuit, dar spațiul se umple repede, iar extinderea costă. În paralel, multe programe de birou – Word, Excel sau pachetele Adobe – funcționează acum doar prin abonament.

Nu există o statistică oficială unică privind totalul abonamentelor digitale, pentru că serviciile sunt fragmentate și plătite în multe locuri diferite. Totuși, din analizele INS și Eurostat privind consumul digital reiese că România se află în creștere accelerată. Nivelul de digitalizare al gospodăriilor a crescut constant, iar plățile cu cardul au devenit dominante pentru servicii online.

Studiile de piață arată că o familie tânără poate avea între 6 și 12 abonamente digitale. În 2023 și 2024, presa economică a relatat cazuri în care costul total lunar ajunge la 300–600 de lei. Asta înseamnă că, pentru unele gospodării, „digitalul” depășește rata de la bancă. Fenomenul este vizibil în rândul familiilor cu copii, unde apar abonamente separate pentru jocuri, filme și platforme educaționale.