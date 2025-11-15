Mai multe zile libere pentru români la finalul anului. Noul an va începe cu o minivacanță

Sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026 vin cu vești bune pentru angajații români, mai multe zile libere legale cu mini-vacanțe binevenite, între sărbători, finalul de an și primele zile din ianuarie, potrivit Codului Muncii.

Sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026 se anunță generoase pentru angajații din România. Calendarul sărbătorilor legale prevede mai multe zile libere consecutive, atât în luna decembrie, cât și la începutul noului an. În primele zile din ianuarie 2026, românii pot beneficia de mai multe zie libere datorită sărbătorilor legale.

Cei care își planifică vacanțele din timp pot profita de această perioadă de relaxare. Astfel, angajații din România pot beneficia de mai multe zile libere fără a consuma excesiv din zilele de concediu anual la care au dreptul.

Potrivit Codului Muncii, la sfârșitul anului 2025, angajații din România vor avea trei zile nelucrătoare stabilite prin lege. Este vorba despre Ziua Națională, 1 decembrie, care cade într-o zi de luni, și despre cele două zile de Crăciun, 25 și 26 decembrie, care vor fi joi și vineri.

Între 25 și 28 decembrie se formează astfel un weekend prelungit de patru zile consecutive. Angajații vor putea beneficia de această perioadă de relaxare fără a fi nevoie să folosească zile suplimentare de concediu.

Primele zile din ianuarie 2026 aduc vești bune pentru angajații care lucrează la stat. Primele zile din ianuarie, zilele de 1 și 2 ianuarie, dedicate Anului Nou, vor pica joi și vineri, oferind un weekend prelungit de patru zile consecutive și șanse la mai mult timp petrecut în familie.

Urmează apoi sărbătorile legale de pe 6 și 7 ianuarie, dedicate Bobotezei și Sfântului Ion. Aceste zile oficial libere vor extinde perioada de relaxare de la începutul anului, fără a fi necesare zile suplimentare de concediu.