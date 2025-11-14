Vremea

Prognoză surprinzătoare de la ANM. Perspectivele de ninsoare se îndepărtează. Cum va fi de Ziua Națională

Prognoză surprinzătoare de la ANM. Perspectivele de ninsoare se îndepărtează. Cum va fi de Ziua Națională
Meteorologii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, urmând ca ulterior să fie mai apropiate de cele normale pentru acest moment al anului. Astfel perspectivele de ninsoare se îndepărtează.

Vreme mai caldă decât ar fi norma, potrivit ANM

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni, realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, ar arăta că vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal, potrivit ANM.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Vremea în săptămâna 17-24 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă uşor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

vreme rece toamna / sursa foto: dreamstime.com

Vremea în săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 1-8 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 8-15 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

