Lapoviță și ninsoare, începând de marți, apoi o nouă încălzire, anunță Romica Jurca

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o serie de avertizări nowcasting Cod galben pentru ceață densă, valabile în prima parte a zilei, în mai multe zone din 15 județe din România.

Județele vizate includ Ilfov, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Arad, Timiș, Hunedoara, Olt, Dolj și Mehedinți, precum și anumite areale din județele Sibiu, Botoșani, Vaslui și Cluj.

Ceața densă a creat condiții de vizibilitate redusă, în special în zonele de câmpie, depresiuni și podișuri.

Romica Jurca, meteorolog, a declarat pentru România TV că ceața va continua să afecteze România până la finalul săptămânii, cu intensitate mai mare în regiunile de câmpie, depresiuni și podișuri.

„Va fi ceață în Câmpia de Vest, în zona de câmpie a Olteniei, în mare parte din Muntenia, în Dobrogea, pe alocuri și în Moldova, dar și în Transilvania. Ceața va persista în următoarele ore; mare parte din ea se va disipa, totuși ar putea exista areale în care să persiste și după prânz. Acest lucru s-ar putea întâmpla în extremitatea de sud a țării, în condiții în care nu bate vântul și nu sunt condiții ca vizibilitatea să crească și, implicit, ceața să dispară”, a explicat Jurca.

Începând de duminică, România va fi influențată de sisteme noroase de origine mediteraneană, care vor aduce ploi în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, temporar și în Muntenia și nordul Moldovei.

Meteorologii precizează că ploile se vor restrânge în zonele centrale și nordice începând de marți și se vor transforma în lapoviță și ninsoare, cu precădere la munte.

„Marți, ploile ar urma să se restrângă din aceste zone, dar se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Ninsorile ar putea fi doar la munte, deși am putea vedea primele fenomene de iarnă în vest, în nord și în centru, măcar pentru scurt timp, și în zonele mai joase de relief din această parte a României. Marți, ploile ar putea fi prezente în sud și sud-est. Sistemul noros se va extinde către nordul țării și, cam după 20–22 noiembrie, până prin 24–25 noiembrie, vor fi temperaturi destul de scăzute, deși, de la o zi la alta, tendința temperaturilor ar putea fi ușor de creștere.

Acolo unde ceața persistă, creșterea va fi foarte lentă. La deal și la munte va fi soare de dimineață până seara; 19–20 de grade sunt de așteptat până la finalul săptămânii în zonele de deal”, a declarat Romica Jurca.

Meteorologii recomandă prudență sporită conducătorilor auto și persoanelor care desfășoară activități în aer liber, mai ales în zonele afectate de ceață densă.

Vizibilitatea redusă poate afecta traficul și crește riscul de accidente, astfel încât autoritățile locale avertizează asupra respectării limitelor de viteză și a semnalizărilor rutiere.

Ceața va rămâne un fenomen de interes în mare parte din țară, în special în regiunile de câmpie, depresiuni și podișuri, până la sfârșitul săptămânii.

În regiunile sudice și estice, ceața densă ar putea persista și la începutul săptămânii viitoare, înainte de apariția primelor fenomene de iarnă.