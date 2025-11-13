Prognoza meteo, 13 noiembrie. Temperaturi blânde în majoritatea județelor. Condiții de ceață în unele regiuni

Vremea va fi frumoasă, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice specifice acestei perioade, în special în regiunile deluroase din vestul țării. Dimineața, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În zonele joase, pe văi, în depresiuni și în Lunca Dunării, local vor apărea nori joși și ceață, care pot persista izolat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil spre senin. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare izolate pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 16 grade, iar cele minime între -2 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor atinge și -5 grade, și ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral.

În Capitală, dimineața vor fi condiții de ceață, iar temperaturile vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă. După-amiaza, cerul va fi variabil spre senin, iar valorile termice vor fi ușor peste cele climatologic normale, cu maxime de 13…14 grade și minime de 2…4 grade. Potrivit ANM, bântul va sufla slab pe parcursul zilei de joi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un început de iarnă neobișnuit în România, cu temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie. Cantitățile de precipitații vor fi variabile, atât în funcție de săptămână, cât și de regiune.

10 – 17 noiembrie În această săptămână, temperaturile vor fi ușor peste normal în regiunile extracarpatice, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi mai consistente în sud-est, în timp ce vestul și nord-vestul țării vor înregistra un deficit pluviometric. În celelalte zone, cantitatea de precipitații va fi aproape de normal.

17 – 24 noiembrie Valorile medii de temperatură vor depăși mediile normale la nivel național. Precipitațiile vor fi excedentare în vest și nord-vest, ușor deficitare în regiunile extracarpatice și aproape de normal în restul țării.

24 noiembrie – 1 decembrie Ultima săptămână din noiembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în zonele intracarpatice, în special în nordul extrem al țării, iar în restul teritoriului acestea se vor situa aproape de valorile normale.

1 – 8 decembrie Prima săptămână din decembrie va fi caracterizată de temperaturi medii peste normal pe tot teritoriul. Precipitațiile se vor menține aproape de normal în regiunile intracarpatice și ușor sub medie în restul țării.