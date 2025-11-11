Iarna începe ciudat în România. Prognoza ANM pe o lună

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un început neobișnuit de iarnă în România. Astfel, potrivit prognozei pe patru săptămâni (10 noiembrie - 8 decembrie), vom avea parte de temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în tot acest intervalul.

Ceea ce va fi de interes sunt cantitățile de precipitații, care vor varia însă de la o săptămână la alta.

Valorile termice ale celei de-a doua săptămâni din lun noiembrie vor fi ceva mai mari decât cele specifice pentru această perioadă a anului în regiunile extracarpatice. În restul țării, mediile de temperatură vor fi apropiate de cele normale.

Ploile vor depăși însă nivelul normal pentru această perioadă în regiunile sud-estice ale României, dar va fi deficitar în zonele vestice și nord-vestice ale țării. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

În a treia săptămână din noiembtie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice ale țării. Precipitațiile vor fi însă ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în restul României vor fi apropiate de cele normale.

Ultima săptămână din noiembrie va aduce o temperatură medie a aerului cu valori mai ridicate decât cele normale pentru intervalul respectiv în toată țara.

Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

În prima săptămână din decembrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru aceat interval pe întreg teritoriul țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.