Când vin primele ninsori în România. ANM anunță de când se răcește vremea

Meteorologii atrag atenția că, deși iarna se lasă așteptată, nu trebuie exclusă apariția unor episoade de vreme severă în următoarele săptămâni. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că evoluțiile meteo din acest final de toamnă confirmă o tendință îngrijorătoare: ierni tot mai blânde, dar cu perioade scurte și intense de frig sau viscol: „E greu de estimat când vom avea zăpadă, însă nu trebuie exclusă, chiar și în condițiile în care ultimele cinci ierni din țara noastră au fost, în medie, cele mai călduroase ierni din 1901 și până în prezent”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

„ Nu au lipsit nici episoadele în care fenomenele specifice anotimpului alb au fost prezente și am vorbit despre strat de zăpadă nu doar în zona montană, ci și despre cel puțin unul-două viscole sau perioade geroase, cu minime nocturne sub –10…–15 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu.

Directorul ANM subliniază că, deși tendința generală este una de încălzire, iarna nu va lipsi complet, iar episoadele de frig pot apărea chiar și după o perioadă prelungită de temperaturi pozitive.

„Până atunci, primele estimări de care dispunem la acest moment arată că vineri vom actualiza datele pentru prima jumătate a lunii decembrie. Intervalul 1–8 decembrie păstrează semnalul valorilor termice, care, din perspectiva mediilor pentru prima săptămână, se anunță mai ridicate decât în mod obișnuit. În aceste condiții, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie”, a mai explicat directorul ANM.

Conform meteorologilor, până la începutul lunii decembrie nu se întrevede un episod consistent de ninsoare, iar stratul de zăpadă se va forma, cel mai probabil, doar la altitudini mari.

„Până atunci, ultima lună de toamnă va avea, cel mai probabil, un bilanț pozitiv din perspectiva abaterilor termice. Până în acest moment, prima parte a lunii noiembrie este cea mai călduroasă decadă a unei luni noiembrie din ultimul secol, iar în vestul țării se menține un deficit de precipitații, cu zone unde încă vorbim despre secetă”, a precizat Elena Mateescu.

ANM estimează că și perioada următoare va fi una atipică pentru mijlocul lunii noiembrie:

„Și în perioada următoare, cel puțin până la sfârșitul săptămânii, vom avea o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Chiar și săptămâna viitoare, posibil până în jurul datei de 17–18 noiembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în partea de sud și sud-vest a României. Ceața nu va lipsi, fiind elementul predominant și în zilele următoare. Ca aspect general, regimul termic continuă să caracterizeze o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată din calendar.”