Cea mai simplă rețetă de cozonac de post. Sucul de portocale, ingredientul cheie

În această perioadă, cei care țin post sunt în căutarea unor deserturi gustoase care să nu conțină ingrediente de origine animală, dar să păstreze savoarea tradițională a sărbătorilor. Cozonacul de post aduce în bucătărie mirosul familiar al celui clasic pregătit pentru Crăciun, însă nu conține lapte sau ouă. Cozonacul cu nuci, cacao și stafide îmbină perfect dulceața cu prospețimea portocalelor, iar fiecare felie devine o adevărată plăcere pentru papilele gustative.

Pentru un cozonac reușit, ingredientele trebuie pregătite cu atenție. Făina cerută cu grijă face aluatul mai aerat, iar drojdia, proaspătă sau uscată, este activată astfel încât cozonacul să crească perfect. Sucul de portocale proaspăt stors, ușor încălzit, înlocuiește laptele și aduce un plus de culoare.

Ingredientele necesare:

Făină albă cernută – 1 kg

Drojdie proaspătă – 40 g (sau 14 g drojdie uscată)

Zahăr tos – 200 g

Zahăr vanilat – 2 plicuri

Suc de portocale călduț – 400 ml

Coajă rasă de la 2 portocale

Ulei vegetal – 150 ml

Esență de rom – 1 linguriță

Apă călduță – 50–100 ml (doar dacă aluatul este prea dens)

Sare – 1 linguriță

Ingrediente pentru umplutură

Nuci măcinate – 300 g

Zahăr – 120 g

Cacao – 2 linguri

Stafide – 100 g (hidratate în suc de portocale)

Suc de portocale – 4–5 linguri, pentru legat umplutura

Pregătirea începe prin activarea drojdiei, amestecată cu zahăr și câteva linguri de suc. Între timp, făina se pune într-un bol și se amestecă încet cu zahărul, sarea și zahărul vanilat.

Sucul de portocale, coaja rasă rămasă și esența de rom se adaugă în peste ingredientele uscate, iar aluatul se frământă încet. Uleiul se încorporează treptat, până când aluatul devine elastic, lucios și ușor de modelat. Vasul se acoperă și se lasă la dospit, etapă esențială pentru a obține un cozonac pufos, cu miez aerat.

Nucile măcinate se amestecă separat cu cele două linguri de cacao și cu zahărul, iar stafidele, înmuiate anterior în suc de portocale, adaugă dulceață și aromă. După dospirea aluatului, acesta se întinde pe o suprafață unsă cu ulei, se adaugă umplutura, iar ruloul format se așează în tavă.

Cozonacul se lasă la dospit în tavă timp de 25-30 de minute, iar apoi se introduce tava în cuptorul încins la 190 de grade. După 35-40 de minute la cuptor, desertul va fi gata de savurat.