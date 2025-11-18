Musaca de cartofi cu soia. Cel mai ieftin ieftin prânz pentru zilele de post

Pentru cei care țin post sau aleg o alimentație fără carne, musacaua de cartofi cu soia este o opțiune delicioasă și hrănitoare. Cu doar câțiva lei, prânzul pentru întreaga familie va fi gata. În plus, preparatul nu necesită prea mult timp petrecut în fața aragazului.

Această musaca de post este potrivită pentru mesele de familie, dar și pentru prânzuri consistente în timpul săptămânii. Este ușor de preparat, bogată în proteine vegetale și vitamine din legume, iar gustul îi atrage chiar și pe cei care nu țin post.

Ingrediente:

Pentru stratul de cartofi:

1 kg cartofi Sare după gust

Pentru umplutura de soia și legume:

150 g granule de soia

1 ceapă mare

2 morcovi

1 ardei gras

2 căței de usturoi

400 ml suc de roșii sau pastă de roșii diluată

2 linguri ulei

Sare, piper, boia, cimbru după gust

Pentru topping:

100 ml lapte vegetal (sau normal, dacă nu e post)

Pesmet sau fulgi de ovăz pentru presărat

Pregătirea începe cu hidratarea granulelor de soia. Acestea se pun într-un bol cu apă fierbinte pentru aproximativ 15–20 de minute, până când se înmoaie și capătă consistența potrivită pentru gătit. După hidratare, se scurg bine, pregătindu-le pentru amestecul de legume care va constitui umplutura.

Cartofii, baza stratului principal, se curăță și se taie felii subțiri, apoi se fierb 10–15 minute, până devin aproape moi. În paralel, legumele – ceapa, morcovul și ardeiul gras – se toacă mărunt și se călesc în puțin ulei, până devin moi.

Granulele de soia se adaugă peste legume, alături de usturoiul mărunțit și condimentele preferate, iar amestecul se completează cu suc de roșii. Totul se lasă să fiarbă câteva minute, timp în care aromele se combină armonios, iar compoziția capătă un gust bogat și echilibrat.

Într-o tavă unsă cu ulei se așază primul strat de cartofi, peste care se adaugă un strat generos de legume cu soia. Straturile se repetă până la terminarea ingredientelor, asigurând o structură uniformă și aspect plăcut. Deasupra se toarnă laptele vegetal, iar pentru un plus de textură se presară pesmet sau fulgi de ovăz, care vor forma o crustă ușor crocantă la coacere.

Musacaua se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 25–30 de minute, până când stratul superior devine aurit și apetisant.