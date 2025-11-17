Social

Fasole bătută cu ceapă călită. Rețeta care te trimite cu gândul la copilărie

Fasole bătută cu ceapă călită. Rețeta care te trimite cu gândul la copilărie
Fasolea bătută se află pe lista celor mai iubite preparate tradiționale. Este sățioasă, gustoasă și ușor de preparat, iar aroma sa poate fi completată cu usturoi și ceapă prăjită, pentru un plus de savoare.

Fasole bătută cu ceapă călită. Rețeta de post

În postul Crăciunului, această rețetă poate fi un prânz perfect pentru întreaga familie.

Ingredientele necesare:

  • 500 g fasole uscată
  • 2–3 linguri ulei de măsline sau alt ulei vegetal
  • 1 ceapă mare, tocată mărunt
  • 2–3 căței de usturoi, zdrobiți
  • Sare și piper, după gust

Opțional: boia dulce, pătrunjel proaspăt tocat, ardei copți sau murături pentru servire

Mod de preparare

Pentru a pregăti fasole bătută, începe prin a pune la fiert fasolea uscată, pe care ai lăsat-o la înmuiat în apă rece peste noapte. Fierbe boabele până devin foarte moi, apoi scurge apa și pasează fasolea până obții o pastă fină.

Într-o tigaie, călește ceapă tocată mărunt în puțin ulei, până devine aurie. Poți adăuga și usturoi zdrobit pentru aromă. Amestecă ceapa și usturoiul cu pasta de fasole și potrivește gustul cu sare, piper și puțin ulei de măsline sau boia dulce, după preferință.

fasole

Fasole. Sursa foto: Freepik

Rețetă de fasole bătută

Fasolea bătută se servește caldă, alături de pâine proaspătă și murături. Este un preparat hrănitor, bogat în proteine și perfect pentru zilele de post, când dorim ceva consistent și gustos fără produse de origine animală.

Poți adăuga pătrunjel proaspăt tocat, ardei copți sau chiar murături pentru un gust mai acrișor. Crema tartinabilă de post

Crema de fasole tartinabilă este o variantă ușor de servit a preparatului tradițional. Poate fi întinsă pe pâine prăjită, crackers sau folosită ca sos pentru legume proaspete. Este perfectă pentru post, hrănitoare și gustoasă.

Fasolea fiartă se pasează până devine o pastă fină. Se adaugă uleiul de măsline, usturoiul, sucul de lămâie și condimentele, apoi se mixează din nou până se obține o cremă omogenă. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga tahini sau pătrunjel tocat.

Este o alternativă rapidă și sănătoasă la mezelurile tradiționale, potrivită pentru zilele de post.

