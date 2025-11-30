Cine vine singur, pleacă acasă. Restaurantul care refuză clienții neînsoţiţi

Un restaurant a stârnit controverse după ce a introdus o regulă neobișnuită: clienții care vin singuri nu sunt primiți. Conducerea localului a declarat că experiența culinară pe care o oferă este gândită pentru grupuri sau cupluri, iar atmosfera și conceptul nu sunt potrivite pentru cineva care mănâncă singur, informează odditycentral.com.

Un restaurant din Yeosu, Coreea de Sud, a stârnit recent o polemică intensă pe internet, după ce a decis să interzică accesul clienților care vin singuri. Pe ușa localului a fost afișat un anunț neobișnuit, în care erau prezentate patru variante din care vizitatorii trebuiau să aleagă și un anunț clar pentru clienții singuri:

Plătește pentru două porții, Mănâncă două porții, Sună un prieten, Revino cu soția ta data viitoare, Și anunțul: Nu vindem singurătate. Te rog, nu veni singur.

În Coreea de Sud, persoanele care mănâncă singure se confruntă tot mai des cu dificultăți, pe fondul eforturilor restaurantelor de a gestiona creșterea prețurilor la produse alimentare și energie.

Pentru a maximiza eficiența spațiului, multe localuri preferă să ocupe mesele de patru locuri cu grupuri, nu cu un singur client, motiv pentru care refuză deseori mesele individuale chiar și atunci când există locuri libere.

Fenomenul a stârnit numeroase nemulțumiri online. „Am stat la coadă mai bine de o oră, ca să aflu în final că nu acceptă clienți singuri”, a relatat un utilizator, precizând că în restaurant se vedeau mese neocupate.

Un alt client a povestit o situație similară: „La un restaurant mi s-a spus pe neașteptate că au rămas fără ingrediente imediat ce am menționat că sunt singur”.

Proprietarii de restaurante afirmă că primirea clienților singuri a devenit tot mai dificilă, pe fondul scumpirii ingredientelor, energiei și forței de muncă. Legislația sud-coreeană le oferă însă libertatea de a decide pe cine deservesc, astfel că limitarea accesului persoanelor care iau masa singure nu este considerată o practică neloială.

Potrivit cotidianului JoongAng Daily, doar aproximativ 10,4% dintre cele circa 170.000 de localuri din țară ofereau, în martie 2025, opțiuni dedicate celor care mănâncă singuri.

Controversa a reizbucnit în iulie, după ce o creatoare de conținut sud-coreeană a povestit că a fost mustrată de angajații unui restaurant unde mersese singură, deși comandase două porții. Personalul ar fi presat-o să termine mai repede și ar fi întrebat-o insistent cât timp mai are de gând să rămână la masă.