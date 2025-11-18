Coreea de Sud vrea să discute cu vecinii din nord. Negocieri deschise după mulți ani de dușmănie

Oficialii din Coreea de Sud au propus discuții omologilor din Coreea de Nord pentru a evita conflictele la frontieră. Este prima ofertă de acest gen din ultimii șapte ani, în contextul în care Seulul încearcă să reducă tensiunile militare cu vecinul său dotat cu arme nucleare, după cum notează aljazeera.com.

Referindu-se la recentele incursiuni ale trupelor nord-coreene, Kim Hong-cheol, viceministru al Apărării naționale, a declarat, într-o conferințăă de presă, că zonele de comunicare între armate pot contribui la evitarea unei escaladări a conflictului istoric dintre cele două țări.

„Pentru a preveni ciocnirile accidentale și a atenua tensiunile militare, armata noastră propune oficial ca cele două părți să organizeze discuții militare intercoreene pentru a discuta stabilirea unei linii de referință clare pentru MDL”, a spus oficialul din Coreea de Sud, conform sursei citate. El a făcut referire la linia de demarcație militară de la graniță.

Seulul și Phenianul rămân, din punct de vedere tehnic, în stare de război, deoarece Acordul de armistițiu din Coreea din 1953, care a pus capăt conflictului dintre cele două țări, nu a fost urmat niciodată de un tratat de pace.

MDL se află în interiorul Zonei Demilitarizate (DMZ), o zonă tampon care se întinde pe o suprafață de 250 de kilonteri de-a lungul Peninsulei Coreene, cu o lățime de 4 kilometri.

Se estimează că aproximativ 2 milioane de mine sunt împrăștiate în interiorul și de-a lungul frontierei, care este păzită și de trupe de luptă, garduri de sârmă ghimpată și mine pentru tancuri.

Kim Hong-cheol a declarat că soldații nord-coreeni au trecut în repetate rânduri linia de demarcație „în timp ce instalau drumuri tactice, garduri și minau terenul”.

În replică, soldații sud-coreeni au tras focuri de avertisment și au difuzat mesaje pentru a-i forța pe nord-coreenii să se retragă, a explicat reprezentantul Seulului.