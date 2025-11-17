Acord uriaș între Ucraina și Franța. Ce conține scrisoarea de intenție pentru Rafale

Într-un pas semnificativ către consolidarea capacităților sale aeriene, Ucraina a semnat o scrisoare de intenție pentru a achiziționa până la 100 de avioane de luptă Rafale fabricate în Franța.

Anunțul a fost făcut de Ambasada Ucrainei și de biroul președintelui francez Emmanuel Macron.

Documentul a fost parafat luni în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, unde s-a întâlnit cu omologul său francez, Emmanuel Macron.

Potrivit Palatului Élysée, acordul prevede posibilitatea ca Ucraina să achiziționeze echipamente de apărare franceze, printre care se numără avioanele Rafale.

Președintele Zelenski se află la a noua vizită la Paris de la începerea invaziei ruse în februarie 2022 – o prezență repetată menită să întărească cooperarea dintre Franța și Ucraina în domeniul apărării, mai ales pe măsură ce țara intră într-un nou sezon de iarnă sub amenințarea bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice.

Ca parte a programului de luni, cei doi lideri au vizitat o bază aeriană aflată în suburbia pariziană și au mers apoi la sediul forței multinaționale supranumite „coaliția de voință” („coalition of the willing”), formată din peste 30 de state și pregătită de Franța și Marea Britanie pentru a gestiona o eventuală încetare a focului în Ucraina.

Documentul semnat de Zelenski și Macron este o scrisoare de intenție, nu un contract ferm de vânzare. Potrivit declarației oficiale a Franței, implementarea ar putea avea loc pe un orizont de aproximativ 10 ani. Times of Malta

În afară de avioanele Rafale, acordul avansează și posibilitatea achiziției de sisteme de apărare aeriană SAMP/T, radare și drone.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, unele dintre aceste avioane Rafale ar putea proveni din stocurile Franței, în timp ce restul livrărilor ar urma să fie realizate pe termen lung, în cadrul unui plan mai amplu de consolidare a forțelor aeriene ucrainene.

Pentru Ucraina, achiziția Rafale reprezintă un pas major în modernizarea forțelor sale aeriene. Această inițiativă se înscrie într-o strategie pe termen lung: potrivit analiștilor, Ucraina urmărește crearea unei flote de avioane moderne care să combine mai multe tipuri de aeronave de generație avansată, inclusiv F-16-uri americane și Gripen-uri suedeze.

Livrarea de astfel de avioane ar putea întări capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian și de a-și susține operațiunile militare, mai ales având în vedere intensificarea atacurilor asupra infrastructurii critice.

În trecut, Franța s-a angajat să furnizeze Ucrainei avioane Mirage 2000, iar Zelenskiy și Macron au discutat despre formarea piloților ucraineni pe aceste aeronave.

De asemenea, Franța a anunțat un sprijin militar suplimentar de 2 miliarde de euro, care include rachete sol-aer, drone și alte echipamente.

Biroul prezidențial francez nu a oferit detalii financiare sau un calendar exact de livrări, ceea ce reflectă natura inițială a scrisorii de intenție.

Totuși, acordul marchează un punct important în cooperarea bilaterală și posibil un pas decisiv spre o flotă aeriană mai modernă în Ucraina.