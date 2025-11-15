Cum încearcă Emmanuel Macron să își apere bilanțul economic după opt ani la Palatul Elysee

Emmanuel Macron afirmă că economia Franței se află pe direcția corectă și susține că opt ani de reforme au dus la creștere, reducerea șomajului și oprirea declinului industrial.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj amplu privind starea economiei, într-un moment în care presiunea politică internă este ridicată, iar dezbaterile din Parlament sunt marcate de tensiuni și blocaje.

Macron susține că fundamentul economic al Franței este solid și că cele mai importante transformări din ultimii ani încep să își arate rezultatele. Mesajul a fost difuzat vineri seara pe platforma X și reluat în cadrul evenimentului „Finanțele publice sub președinția lui Emmanuel Macron – Bilanț și perspective”, organizat la Universitatea din Orléans.

În mesajul publicat online, președintele afirmă că direcția economică a ultimelor două mandate este clară. „Ceea ce am făcut de opt ani funcționează. Am crescut atractivitatea economiei, am scăzut șomajul, avem unele dintre cele mai puternice creșteri din Europa”, a spus Emmanuel Macron, insistând că aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, ci consecința unui set de politici calibrate pentru a face Franța mai competitivă.

Președintele a folosit discursul de la Orléans pentru a oferi o perspectivă optimistă asupra poziției economice a Franței în Europa. Macron a invocat date recente conform cărora „jumătate din creșterea zonei euro vine din Franța”, idee pe care a prezentat-o drept un argument al stabilității și dinamismului economic.

El a subliniat că indicatorii privind activitatea forței de muncă s-au îmbunătățit, în special în rândul tinerilor, iar piața muncii a înregistrat o revenire vizibilă după perioada lungă de dezindustrializare. „După 12 ani de dezindustrializare, Franța a reușit să oprească declinul și să înceapă recuperarea”, a transmis liderul francez.

În viziunea lui Macron, aceste evoluții confirmă coerența direcției economice adoptate încă din 2017. Președintele a insistat că nu și-a schimbat poziția privind politicile necesare pentru dezvoltare și că dezbaterea politică, oricât de intensă ar fi, nu modifică fundamentele strategiei economice.

„Nu mi-am schimbat convingerile în materie de politică economică. Uneori sunt de acord cu ce se votează în Parlament, alteori nu. Dar este un lucru bun că guvernul și forțele politice caută compromisuri pentru stabilitatea țării”, a explicat Macron, sugerând că dialogul instituțional rămâne esențial într-o democrație fragilizată de tensiuni.

O parte importantă a mesajului prezidențial a fost dedicată industriei naționale. Macron a îndemnat populația să susțină eticheta „fabricat în Franța” și să aleagă, pe cât posibil, produse realizate local. El a oferit exemple din gastronomie, industria textilă, haute couture și sectorul industrial, insistând că sprijinul consumatorilor pentru producția locală poate accelera reindustrializarea începută în ultimii ani.

„Franța are totul în mâinile sale”, a spus președintele, apelând la coeziune și optimism, într-un mesaj menit să contracareze discursurile fataliste sau pesimiste care domină uneori dezbaterea internă.

Macron a avertizat că democrația funcționează doar pe baza compromisurilor politice și a unor negocieri constante între instituții. „Nu poți guverna dacă nu ești susținut de majoritate. Trebuie să găsim un drum care să țină cont de ceea ce funcționează și de ceea ce nu funcționează”, a mai spus liderul francez, sugerând că situația politică actuală – una fără majoritate clară – nu trebuie privită ca o criză, ci ca o etapă firească a sistemului democratic.

Reacțiile primite în urma mesajului publicat pe X au fost împărțite. O parte a utilizatorilor i-au dat dreptate președintelui, amintind că șomajul se află la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. „Rata de ocupare este la cel mai înalt nivel din istorie”, au scris unii susținători, menționând că „aproape două milioane de locuri de muncă au fost create începând din 2017, majoritatea pe contracte permanente”.

Aceste argumente sunt reflectate de statisticile oficiale privind piața muncii, unde numărul angajărilor stabile a crescut semnificativ pe fondul reducerilor de taxe aplicate în primii ani ai mandatului Macron și al unei politici dedicate atragerii investițiilor.

Pe de altă parte, criticii au reacționat cu ironie sau scepticism. Un utilizator a scris: „Domnule președinte, despre ce țară vorbiți exact?”, exprimând frustrări legate de costul vieții, numărul falimentelor și presiunea fiscală asupra firmelor mici. Un alt comentator a contestat cifrele privind creșterea economică, afirmând că ritmul real ar fi „aproape de zero” și susținut în mare parte de cheltuieli publice, ceea ce ar transforma bilanțul în „nul”.

Există și critici care atrag atenția asupra inegalităților regionale, afirmând că dinamica economică pozitivă se concentrează în zonele urbane mari – Paris, Lyon, Toulouse –, în timp ce zonele rurale și orașele medii se confruntă în continuare cu stagnare economică și servicii publice insuficiente.

Discursul lui Emmanuel Macron apare într-un moment important pentru scena politică franceză. Deși președintele nu mai poate candida în 2027, el încearcă să lase în urmă un bilanț economic coerent și să ofere o direcție succesorilor din tabăra centristă. În același timp, mesajul pregătește terenul pentru controversele inevitabile legate de subiecte precum deficitul bugetar, industria națională și relația dintre guvern și Parlament.