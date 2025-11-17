Volodimir Zelenski, prins în cel mai greu scandal al mandatului. "Toaleta de Aur" și delapidarea a 100 de milioane de dolari

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză a mandatului său, după ce o anchetă de spălare de bani a vizat membri ai cercului său apropiat. Inclusiv un vechi asociat acuzat că trăia într-un lux orbitor, elementul cel mai citat fiind o „toaletă aurită”, a declarat un fost oficial guvernamental, sub protecția anonimatului, pentru Fox News Digital.

Potrivit sursei citate, dar și informațiilor făcute publice de agenția anticorupție din Ucraina, investigația vizează un presupus plan de delapidare. Suma este de aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic ucrainean, chiar în timpul războiului cu Rusia.

„Ucrainenii nu mai au motivație să lupte din cauza încălcărilor masive ale drepturilor omului și și din cauza acestei corupții care a ieșit la iveală”, a spus fostul oficial. „Oamenii din țară văd deja această corupție și acesta este doar o parte din mlaștina coruptă. Zelenski este parte a problemei”, a acuzat el la Fox News.

De peste 15 luni, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) derulează o investigație amplă, denumită „Operațiunea Midas”. În cadrul unuia dintre dosare, care vizează compania de stat Energoatom și contracte din sectorul nuclear, apare numele omului de afaceri Timur Mindich.

Mindich este co-proprietar, alături de Zelenski, al companiei de divertisment Kvartal 95. Publicația The Kyiv Independent notează că Mindich ar fi considerat liderul unei rețele de delapidare, iar Financial Times a relatat că anchetatorii ar fi găsit, în apartamentul său, saci cu bani și o toaletă placată cu aur.

„Timur avea un apartament cu toalete aurite în același bloc cu Zelenski, iar în 2021 Zelenski și-a aniversat ziua de naștere în apartamentul lui Tymur”, a mai susținut fostul oficial ucrainean.

Un alt nume menționat în investigații este Oleksii Cernișov, fost vicepremier și oficial apropiat de administrația Zelenski din 2019, acuzat, potrivit aceleiași surse, de abuz în serviciu. „Cernișov a început să construiască trei-patru case uriașe în cea mai luxoasă zonă din Kiev”, a afirmat fostul demnitar.

Fostul oficial susține că schema de spălare de bani ar fi funcționat încă din 2022 și că au existat persoane care au încercat să o oprească. El mai afirmă că „unii spun că Zelenski era la curent cu aceste scheme și că le-ar fi aprobat”. Mai mult, ar exista suspiciuni că bani ar fi ajuns în conturi din străinătate, în beneficiul președintelui și al apropiaților săi.

Aceste afirmații nu au fost deocamdată dovedite public, iar biroul președintelui nu a comentat pe marginea acuzațiilor, potrivit Fox News Digital, care a anunțat că a solicitat un punct de vedere oficial.

În context, scandalul lovește într-un moment sensibil pentru Kiev, când sistemul financiar și proiectele de apărare a infrastructurii energetice sunt sub supravegherea atentă a partenerilor occidentali, iar opinia publică din Ucraina este tot mai sensibilă la orice informație privind deturnarea fondurilor în timp de război.

În discursul său nocturn din 10 noiembrie, Volodimir Zelenski a făcut referire la scandalul din sectorul energetic, fără a da nume, și a promis o reacție fermă a statului în cazurile de corupție. „Oricine a pus la cale o schemă coruptă trebuie să primească un răspuns clar din partea legii. Trebuie să existe condamnări penale”, a declarat președintele, subliniind că integritatea Energoatom și a întregului sector energetic este o prioritate.

Zelenski a lăudat activitatea Biroului Național Anticorupție, afirmând că „orice acțiune eficientă împotriva corupției este foarte necesară” și că „inevitabilitatea pedepsei este esențială”.

În ciuda presiunii publice și a criticilor, fostul oficial intervievat de Fox News Digital susține că Zelenski nu ia în calcul plecarea din funcție în urma scandalului.

„Zelenski își folosește talentul extraordinar de PR și nu va demisiona din cauza acestei anchete. Nu este genul de persoană care să simtă rușine, chiar dacă există o investigație de corupție”, a spus el. „Zelenski a obținut totul din acest război: o verticală a puterii, o imagine ‘de neclintit’, toată atenția mediatică. Pentru unii, el depinde de asta și de bani”, a adăugat sursa.

Același fost oficial a afirmat că mulți ucraineni privesc acum cu speranță spre Donald Trump, despre care crede că „este singurul care a schimbat narațiunea și modul în care evoluează acest război”. „Dacă nu era Donald Trump, nu am fi vorbit deloc despre pace astăzi, iar fiecare zi de război distruge Ucraina”, a mai susținut el.