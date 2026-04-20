Lukașenko, amenințare la adresa statelor vecine din NATO: Belarus va răspunde cu tot ce are în cazul unui atac

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a transmis un mesaj ferm către statele vecine din NATO și către Ucraina, avertizând că orice acțiune considerată agresivă împotriva țării sale ar putea declanșa un răspuns „cu toate mijloacele disponibile”, Într-un interviu acordat postului RT, citat citat de agenția de presă de stat belarusă Belta, liderul de la Minsk a declarat că Belarusul nu intenționează să intre într-un conflict militar, însă a ținut să lanseze un avertisment clar către Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și, într-o anumită măsură, Ucraina.

El a susținut că o eventuală ofensivă pornită de pe teritoriul Belarusului împotriva Poloniei sau Lituaniei nu este luată în calcul, decât în situația în care țara sa ar fi forțată să răspundă.

„Vom răspunde cu tot ce avem”, a afirmat el.

Lukașenko a adăugat că, în cazul unei agresiuni, țara pe care o reprezintă ar reacționa folosind toate resursele militare disponibile, însă a exclus ideea unui atac nuclear în faza inițială a unui eventual conflict.

Totodată, el a explicat că, în scenariul în care existența statului ar fi amenințată, Rusia ar interveni în sprijinul Minskului, în baza acordurilor bilaterale.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat recent că Rusia ar putea încerca să implice mai direct Belarusul în război, în contextul intensificării activității militare la graniță.

Potrivit Kievului, există indicii privind consolidarea infrastructurii militare în apropierea frontierei, inclusiv lucrări la drumuri și poziționarea unor sisteme de artilerie.

În același timp, autoritățile din Belarus au anunțat noi măsuri privind mobilizarea rezerviștilor, o practică repetată în fiecare an după începutul războiului din 2022. Oficialii de la Minsk susțin că aceste acțiuni se încadrează în planificarea militară obișnuită.

În replică, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina își menține capacitatea de apărare și le-a cerut autorităților de la Kiev să adreseze avertismente clare părții belaruse, subliniind că orice implicare în conflict ar putea avea consecințe directe asupra securității regionale.